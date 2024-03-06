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置業抉擇｜與囤積症母同住多磨擦想搬走　港女月入2.5萬：係咪無資格做樓奴？

家事百科 18:32 2024/03/06

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港女在討論區發文苦訴，人愈大愈不想與母親同住，猶豫月入2.5萬是否無資格做樓奴。（iStock圖片）

相見好同住難。一名港女在討論區發文苦訴，人愈大愈不想與有「囤積症」的母親同住。她先後列出3大生活磨擦，平日還遭受母親的說話攻擊，萌生了置業的念頭，惟自己月入只有2萬5，擔心連當樓奴的資格都沒有。港女突然感覺寄人籬下，直言「我覺得自己是沒有家的，放假可以去旅行，但放工可以去哪？去少幾次旅行是否真的可以買樓呢？」

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樓主於《香港討論區》以「因為唔想同阿媽住而去做樓奴值唔值得？」為題發文。她表示人愈大愈不想與母親同住，皆因大家的作息、飲食時間有很大差異，例如母親習慣早上四、五時便起床，打擾自己作息。而兩人的用膳時間恰巧相反，如自己未肚餓不吃飯，母親便會「畀說話我聽」。

「囤積病」母親欠衞生

樓主續指母親有「囤積病」令廚房活動空間只剩下1呎，稱要像蟹一樣「打橫移入去」才能走動。樓主又討厭母親在牆上掛滿雜物，出入時經常碰到頭，以致自己時常要拗腰而行，每當煮食時搶火或彈油，基本上無路可退。加上廚房位置正是平日晾曬衣服的地方，由於太窄不能攤開晾曬，令到衣服長期都皺巴巴。

樓主又直指母親很骯髒，時常對着只距離10厘米的垃圾桶批瓜果，然後直接食用。最令樓主抗拒是，母親居然把薑蒜直接放在沾有洗潔精的百潔布上。樓主表示自己經常斷捨離，好讓有更多的活動空間，但母親卻「鵲巢鳩佔」，然後再次聲言自己才是屋主，有權佔用地方，令她即時無話可說。

月入2萬5想置業痴人說夢話？

樓主對此十分無奈，自問有付裝修費、買傢俬和給家用，但一直不能擁有屬於自己的容身之所，所以萌生了置業念頭，不過擔心只是月薪僅2.5萬元，生活可能較為拮据。

我是否應該去做樓奴呢？其實我只月入二萬五，是否連當樓奴的資格都沒有呢？

面對母親難聽的說話，樓主不禁認為自己沒有家，直言「放假可以去旅行，但放工可以去哪？去少幾次旅行是否真的可以買樓呢？」而樓主早前也發文表示，去旅行只為逃離母親，但旅程結束又要回到寄人籬下的現實生活。

網民認為值得搬出去

不少網民認為樓主值得及早置業，提早過自由生活，「我只能夠講，你今日做樓奴，遲啲供完層樓就係你！」、「遲早都要自立啦，成世同阿媽住咩」、「如果有能力買樓又想要私人空間，我覺得值！」。有網民建議樓主可以暫時租樓，未必需要做樓奴，「唔使做樓奴, 自己租樓住都得嘅！」更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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