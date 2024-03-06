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【國家地圖】網傳內地海關撕毁跨境生中史書　教育局：地圖未符國家最新要求

社會 18:46 2024/03/06

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網傳本港中二級學生持有的中史書地圖書頁被內地關員撕走。（FB專頁「教育刺針」圖片）

近日網上流傳有本港中學跨境生過關時，被內地海關截查撕走其中史科課本印有中國地圖的一頁，原因為「違反中國法律要求」，包括將「釣魚島」寫成「釣魚台」，以及沒有顯示南海「十段線」，惟翻查涉事課本早年獲納入教育局「適用書目表」，所引用資料當時獲局方評為「大致適切和準確」。教育局回覆時證實事件，稱涉事課本有兩幅地圖與最新版本「中國標準地圖」資料不一致，「未能完全配合國家對教學地圖的最新要求」，教育局獲悉事件後已即時與相關學校聯絡，了解事件並提供適切支援，並會盡快通知涉事出版社更新。

據Facebook專頁「教育刺針」帖文，轉述教師報料稱，事發於前日（4日）北區某中學2年級跨境生過關時，遭內地海關截查，並搜出1本香港出版的中史教科書，被關員撕去其中印有「現代中國全圖」的1頁，又指涉事學生「嚇死」，該名教師亦擔心有關情況變為常態。

根據帖文，涉事課本為「現代教育研究社」出版的《現代智趣中國歷史》第2冊，已於2020年通過教育局評審並列入「適用書目表」，並獲局方多項正面評語，指該書「引用資料及數據大致適切和準確」，以及「切合課程指引的宗旨及目標」等。

教育局稱涉事中史科課本部分內容與最新版本「中國標準地圖」資料出現「不一致」。（FB專頁「教育刺針」圖片）

教育局今日（6日）回覆表示，涉事課本刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部分內容，與國家自然資源部於2023年發布最新版本的中國標準地圖所顯示資料有「不一致的地方」。局方解釋，由於該課本在數年前出版，當中的地圖資料未能完全配合國家對教學地圖的最新要求，局方會盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本，如有發現地圖資料「滯後」，「必須作出適切跟進」。

教育局亦指，出版社在任何時間發現課本有紕漏、資料過時或有改進的空間，均有責任盡快更正或澄清，重申教科書設有嚴謹機制評審，並有清晰編纂指引，說明出版社該如何編寫教科書，以配合香港學校課程宗旨，為香港學生提供優質的學與教資源。

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記者：馮琪雅

教育局 海關 中學 歷史科 中小學教育 中國

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