早餐地雷丨一文看清9種不宜吃早餐　嚴重可致慢性疾病

早餐是我們一天之中最重要的一餐，而健康的早餐應該包括各種富含纖維、蛋白質和健康脂肪等營養成分的食物，能為你開始新的一天提供能量。但如果吃不健康的早餐可能會使人變得遲鈍、肥胖，甚至增加患慢性病的風險。因此早餐不僅要吃得健康，還要吃對食物，否則可能會適得其反，對身體造成負擔。美國健康資訊網站《healthline》早前撰寫了9種不宜吃的早餐，包括不少人都認為健康的含糖脫脂乳酪、果汁、燕麥皮等，其實都未必適宜做早餐。

1. 即食燕麥皮

穀物早餐是大多數人都認為是一種營養的選擇，認為膳食纖維高，有助降膽固醇以及低脂。不過這些穀物早餐，其實是加工製品，只含有非常少量的全麥，更添加了不少糖份和營養素。2011年的一份報告，發現1杯穀物早餐比3塊朱古力餅乾含更多的糖，攝入過多糖分或會引致肥胖、二型糖尿病、心臟病和其他慢性疾病的風險。

2. 班戟、窩夫

班戟和窩夫都包含麵粉、雞蛋、糖和牛奶，儘管它們的蛋白質含量比其他早餐食品豐富，但其精製麵粉含量亦高，再加上常與高糖分的高果糖糖漿（High-fructose corn syrup）一起食用，所以亦會增加早餐熱量，從而導致肥胖，甚至引發炎症，導致胰島素阻抗，形成糖尿病前期（Prediabetes）或二型糖尿病。

3. 牛油多士

白麵包一般都含大量精製碳水化合物，而且纖維含量低。它可使身體血糖水平迅速升高，導致飢餓感反彈，使你在下一餐中吃得更多，增加肥胖的可能性。大多數的人造牛油都含反式脂肪，而反式脂肪會增加血液中的壞膽固醇，減少血液中的好膽固醇，從而增加心臟病風險。

4. 英式鬆餅

英式鬆餅由精製的小麥粉、牛油和糖與各種調味料混合製成，大多會搭配奶油、果醬等配料食用。 鬆餅作為早餐，含高熱量和糖分，而且纖維和蛋白質含量很少，會使人血糖升高，更加容易飢餓。

5. 新鮮果汁

市面出售的新鮮果汁，只有部分含很少的鮮果汁成分，一般會透過加入糖、粟米糖漿等增加甜味。即使飲用100％的純果汁，水果內同樣含大量糖分，過量飲用或會令血糖過高，同時增加肥胖、二型糖尿病、代謝症候群（Metabolic syndrome）等疾病風險。

6. 夾心餅乾

夾心餅乾雖然方便食用，但成分卻並不健康，尤其是果醬多士餅乾（pop tarts）含有精製白麵粉、紅糖、高果糖粟米糖漿和大豆油，只有含量非常低的蛋白質。據外國一項研究所示，女士如食用夾心餅乾做早餐，只有3克蛋白質和44克碳水化合物，反而會令她們在午餐時吃得更多。

7. 脫脂乳酪

不少女士會選擇一碗普通的全脂希臘乳酪加上水果作為早餐，但如果揀選有果味、含糖的脫脂乳酪，其糖分比同等份量的雪糕更高。因此，要選全脂奶製成的希臘乳酪 (Greek yogurt)，加上莓類作配料來作為早餐，因為脂肪有助保持飽腹，比碳水化合物需要更長的消化時間，可觸發飽腹激素膽囊收縮素（CCK）的釋放，促進脂肪與蛋白質的消化。

8. 燕麥能量棒

燕麥能量棒其實含糖量非常高，每條燕麥能量棒只有約1至3克纖維，蛋白質含量也偏低，同時會加入大量糖分製作而成，因此同樣會增加血糖、胰島素水平和引起發炎。

9. 無麩質加工食品

無麩質食品(Gluten Free)是近年流行的飲食法，透過戒小麥、大麥、黑麥等材料，減少腸道不適或敏感的症狀。進行無麩質飲食本身並沒害處，但若食用加工了的無麩質食品則可能造成健康問題。大米、薯仔和木薯粉製成的組合替代了小麥麵粉，用於無麩質麵包和烘焙食品中，蛋白質和纖維含量很低，升糖指數很高，易導致胰島素水平升高，或會引致反彈飢餓和體重增加。

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責任編輯：羅嘉欣