  • 21°C
香港時間 : 2024306日 (週三) 19:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

早餐地雷丨一文看清9種不宜吃早餐　嚴重可致慢性疾病

食用安全 18:50 2024/03/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

早餐是我們一天之中最重要的一餐，而健康的早餐應該包括各種富含纖維、蛋白質和健康脂肪等營養成分的食物，能為你開始新的一天提供能量。但如果吃不健康的早餐可能會使人變得遲鈍、肥胖，甚至增加患慢性病的風險。因此早餐不僅要吃得健康，還要吃對食物，否則可能會適得其反，對身體造成負擔。美國健康資訊網站《healthline》早前撰寫了9種不宜吃的早餐，包括不少人都認為健康的含糖脫脂乳酪、果汁、燕麥皮等，其實都未必適宜做早餐。

Sick問識答
【 Sick問識答】旅行前哮喘發作應中止行程？ 醫生拆解4大旅遊貼士

1. 即食燕麥皮

穀物早餐是大多數人都認為是一種營養的選擇，認為膳食纖維高，有助降膽固醇以及低脂。不過這些穀物早餐，其實是加工製品，只含有非常少量的全麥，更添加了不少糖份和營養素。2011年的一份報告，發現1杯穀物早餐比3塊朱古力餅乾含更多的糖，攝入過多糖分或會引致肥胖、二型糖尿病、心臟病和其他慢性疾病的風險。

2. 班戟、窩夫

班戟和窩夫都包含麵粉、雞蛋、糖和牛奶，儘管它們的蛋白質含量比其他早餐食品豐富，但其精製麵粉含量亦高，再加上常與高糖分的高果糖糖漿（High-fructose corn syrup）一起食用，所以亦會增加早餐熱量，從而導致肥胖，甚至引發炎症，導致胰島素阻抗，形成糖尿病前期（Prediabetes）或二型糖尿病。

3. 牛油多士

白麵包一般都含大量精製碳水化合物，而且纖維含量低。它可使身體血糖水平迅速升高，導致飢餓感反彈，使你在下一餐中吃得更多，增加肥胖的可能性。大多數的人造牛油都含反式脂肪，而反式脂肪會增加血液中的壞膽固醇，減少血液中的好膽固醇，從而增加心臟病風險。

4. 英式鬆餅

英式鬆餅由精製的小麥粉、牛油和糖與各種調味料混合製成，大多會搭配奶油、果醬等配料食用。 鬆餅作為早餐，含高熱量和糖分，而且纖維和蛋白質含量很少，會使人血糖升高，更加容易飢餓。

5. 新鮮果汁

市面出售的新鮮果汁，只有部分含很少的鮮果汁成分，一般會透過加入糖、粟米糖漿等增加甜味。即使飲用100％的純果汁，水果內同樣含大量糖分，過量飲用或會令血糖過高，同時增加肥胖、二型糖尿病、代謝症候群（Metabolic syndrome）等疾病風險。

6. 夾心餅乾

夾心餅乾雖然方便食用，但成分卻並不健康，尤其是果醬多士餅乾（pop tarts）含有精製白麵粉、紅糖、高果糖粟米糖漿和大豆油，只有含量非常低的蛋白質。據外國一項研究所示，女士如食用夾心餅乾做早餐，只有3克蛋白質和44克碳水化合物，反而會令她們在午餐時吃得更多。

7. 脫脂乳酪

不少女士會選擇一碗普通的全脂希臘乳酪加上水果作為早餐，但如果揀選有果味、含糖的脫脂乳酪，其糖分比同等份量的雪糕更高。因此，要選全脂奶製成的希臘乳酪 (Greek yogurt)，加上莓類作配料來作為早餐，因為脂肪有助保持飽腹，比碳水化合物需要更長的消化時間，可觸發飽腹激素膽囊收縮素（CCK）的釋放，促進脂肪與蛋白質的消化。

8. 燕麥能量棒

燕麥能量棒其實含糖量非常高，每條燕麥能量棒只有約1至3克纖維，蛋白質含量也偏低，同時會加入大量糖分製作而成，因此同樣會增加血糖、胰島素水平和引起發炎。

9. 無麩質加工食品

無麩質食品(Gluten Free)是近年流行的飲食法，透過戒小麥、大麥、黑麥等材料，減少腸道不適或敏感的症狀。進行無麩質飲食本身並沒害處，但若食用加工了的無麩質食品則可能造成健康問題。大米、薯仔和木薯粉製成的組合替代了小麥麵粉，用於無麩質麵包和烘焙食品中，蛋白質和纖維含量很低，升糖指數很高，易導致胰島素水平升高，或會引致反彈飢餓和體重增加。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

有營早餐｜研究證不吃早餐患胃癌腸癌風險高2倍　營養師教4步配搭健康早餐
18:00 2024/03/04
有營早餐｜研究證不吃早餐患胃癌腸癌風險高2倍　營養師教4步配搭健康早餐

你可能感興趣

有營早餐｜研究證不吃早餐患胃癌腸癌風險高2倍　營養師教4步配搭健康早餐
18:00 2024/03/04
有營早餐｜研究證不吃早餐患胃癌腸癌風險高2倍　營養師教4步配搭健康早餐
健康問題 養生 網絡熱話