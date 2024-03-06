【小學科學科】科學科教學示例年底發布　教育局：初小無須就學科進行不必要操練

▲ 教育局今日（6日）就開設小學科學科的支援措施舉辦簡介會。（資料圖片）

教育局今日（6日）就開設小學科學科的支援措施舉辦簡介會，局方表示，將於年底公布科學科教學舉隅、示例，明年初審批首批教科書；拆科呈分試安排仍在商討中。會上建議小學在探究階段可選用放大倍率較低的簡易顯微鏡，並展示操作。

局方同步舉辦網上及實體簡介會，向常識科教師、科主任等講解學科支援措施。綜合多名參與簡介會的教師分享，局方在會上展示教具及教學輔助設備，如簡易顯微鏡操作、功能等，並分享可取經驗、鼓勵學校添置相關器材，以便學生探究、觀察物件局部組織。亦有小學校長向本報表示，相信放大倍率、像素較低的簡易顯微鏡已足以應付課程要求，幫助學生了解微生物世界。

小五、小六呈分試影響升中派位，涉及中文、英文、數學、常識、視藝及音樂六科校內成績，各科佔比不一、分別為「999632」。有出席簡介會的教師指，局方主動表示，呈分試比例安排仍在商討中；另將於年底公布課程文件，涉及教學舉隅、示例，再於明年初審批首批教科書。

教育局早前已公布小學科學科課程框架修訂稿，建議小一和小二級科學科不設紙筆考試，減輕學生壓力。有學界代表提出，應在小二階段適量加入紙筆評估，為小三全港性系統評估（TSA）提供過渡期。局方回應指，TSA評估學生中、英、數三科基本能力，並不包括小學科學科，故學校無須就科學科進行不必要操練，並建議校方採用進展性多元化評估，包括實作評估、口頭匯報、科學日誌、專題研習等方式，評估學生整體學習表現。

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記者：梁凱婷