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自主人生｜8歲患血癌斷言活不過20歲 港男活在當下人生逆轉令醫生驚訝

家事百科 19:14 2024/03/06

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《歲月神偷》劇照

工作上，我經常為比我年輕的人診斷癌症，心情沉重。我很好奇，二三十歲，自主人生才剛開始，許多夢想和計劃還未執行，卻突如其來患上重病，他們會以何種心情面對呢？最近，有朋友告訴我他的經歷：「我八歲被診斷患血癌，在伊院住了半年；醫生說我最多只能活到二十歲。」我大吃一驚。這不正是電影《歲月神偷》中李治廷飾演的角色嗎？

六十年代的香港，基層家庭，品學兼優的長子突患血癌，輸血、打藥、籌錢治病，折磨得不成人形，但最終仍不敵病魔而離世。那年代醫學科技有限，患血癌的年輕人，多數在絕望中一點一點喪失性命。「出院後，我每天要吃一顆很大的藥，非常難吃。」他實在受不了，問醫生還要多吃藥幾多年？醫生說：「你要一直吃，不過也活不過二十歲。」如果我不吃呢？「那你最多只能多活兩年。」於是他決定停止吃藥。

童學園
校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量　沙呂小校長：潛能帶動學習

一個孩子面對死刑的裁決，究竟是甚麼心情，我實在難以想像。只不過，年輕的他認為，既然自己只剩下兩年，就索性把所有想做的事，都濃縮在未來兩年完成。兩年後又是兩年，就這樣，他比同齡的人，更快速、更毫不猶豫地，多做了許多事情。不知不覺到了二十歲，他也沒有再去看醫生，只知道以後活着的日子，都是上天額外給他的恩賜，要讓每天都過得充實而無悔。

我驚訝莫名，認識這麼多年了，才第一次聽到他的童年經歷。原來他從小就有着與別不同的心態，難怪氣質如此獨特，永遠的氣定神閒，坦然通透。現在六十五歲的他事業成功，家庭美滿，除了輕微「三高」外完全健康。最愛跟朋友享受美食，與老伴周遊列國，在商場上呼風喚雨。

我們無法追查五六十年前那個「血癌」的診斷，究竟是誤診，還是奇迹地自動痊癒？我只知道，這個診斷改變了一個年輕人一生的方向、思維和行動，成就了精采豐富的人生。我想像，我那些年輕的癌症病人，未必一定會意志消沉，反而可能擁有獨特的見識與智慧，建立與別不同的經歷。未來總是千變萬化的，我們無法控制疾病和意外；可是命運的結局，卻依然掌握在自己手中。

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撰文 : 許嫣 醫生媽咪

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