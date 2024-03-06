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【23條立法】港府譴責彭博報道錯誤　強調無建議禁任何社交媒體、影片分享平台在港運作

政治 19:11 2024/03/06

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港府嚴正聲明，並無建議禁止任何社交媒體、影片分享平台或串流平台在香港運作。（資料圖片）

彭博今日（6日）分別以「HK says Telegram should be prohibited in Article 23 proposal」及「HK says Signal should be prohibited in Article 23 proposal」作標題，以及題為「HK Security Law Public Consultation Lists Facebook, YouTube Ban」的報道。港府今晚批評彭博，錯誤報道特區政府會立法禁止有關平台在港運作，繼而令人對《基本法》第二十三條立法建議產生誤解和恐慌，表示強烈不滿和譴責。

港府嚴正聲明，並無建議禁止任何社交媒體、影片分享平台或串流平台在香港運作。
 
港府發言人澄清：

相關立法會文件附件所載的，乃特區政府於有關公眾諮詢中接收到的書面意見摘要，該附件內容橫跨75頁。然而，有關報道只片面挑出當中的三項所收集的意見，並配以斷章取義的標題，企圖誤導國際社會和特區市民以為特區政府將會採納有關意見，或將禁止相關平台在香港特區運作，其意圖實在令人懷疑。彭博的假新聞已影響其可信性，及其在媒體界的公信力。我們要求彭博須確保往後有關《基本法》第二十三條立法的報道公正、持平，以免任何讀者受到進一步誤導。

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責任編輯：區綽彥

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