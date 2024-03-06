聲夢傳奇丨詹天文告別校園慶祝18歲生日　充滿笑聲淚水感受同學真摯友情

日前，After Class成員詹天文在學校度過了她中學生涯的最後一天，這個特別的一天因為媽媽的驚喜而更加難忘，因為媽媽驚喜地買了一個生日蛋糕送到學校，讓她能在學校最後一天與同學一起慶祝她18歲的生日。

Windy與同學互相在校服上寫滿了滿滿的祝福，這些祝福的字句以各種不同的顏色和字體呈現，為校服增添了一抹繽紛的色彩。

當日Windy 與同學們一直依依不捨不肯離開學校，整天大家都充滿著笑聲同淚水，一直到晚上11點才一起離開學校。Windy深深感受到了同學的真摯友情，讓她在學校的最後一天充滿了溫暖和快樂。

聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起 Windy不被打沉：經過磨練堅強好多【有片】

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Windy珍惜特別的生日

Windy與粉絲們在正日生日亦一起度過了一個溫馨而充滿快樂的生日派對，TVB高層樂易玲亦有到賀 ! 生日會上Windy 多次感動落淚感激粉絲們帶給她這個難忘的經歷。

詹天文表示，將永遠珍惜這特別的18歲生日，並感謝所有關心和祝福他的人。她也表示，未來將更加努力，為粉絲們帶來更好的音樂和表演，回饋大家的支持和愛。

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