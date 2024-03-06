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再見·枕邊人劇透丨第9集劇情預告　晉久為幫長勝出頭作弄萬森

娛樂 21:31 2024/03/06

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第8集劇情講到晴天見狀，急向萬森藉辭婉拒工作。經萬森勸導，晴天有所決定……

第9集（7/3）

製作公司眾人認定晴天走後門，令她備受針對。

晴天與聞琪均提出訪問外科醫生盧國峰，萬森提議公平競爭。

善美故意在晴天面前宣示主權，萬森不予干預，息事寧人。

晴天出盡法寶邀約國峰，卻不敵聞琪靠美色引誘，唯有放棄，卻獲萬森鼓勵。

萬森一直懷疑長勝接觸晴天有不軌企圖，暗中着公司內的死黨「老鬼」調查。

晉久為幫長勝出頭而作弄萬森，長勝責怪晉久；兩兄弟同時想起往事，原來於長勝珍視之人離世時，身邊總有晉久陪伴在側……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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