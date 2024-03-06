【傑出學者】中大消化疾病專家于君　獲內地醫藥最高榮譽「吳楊獎」

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中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授于君，近日獲選為第24屆「吳階平—保羅．楊森醫學藥學獎」基礎醫學獎得主，以表彰她在消化道腫瘤發病機制和防治研究上的卓越成就和貢獻。

吳楊獎被譽為「中國醫藥最高榮譽」，今屆共有15名醫藥衞生範疇的專家獲獎，而于教授為榜上唯一來自本港學府的學者。

于君表示，很感謝吳楊獎的專家組和委員會，對我和我團隊在消化疾病的預防、診斷和治療研究工作予以肯定，授予我這個醫藥衞生領域最高榮譽。她指，基礎科研是推動醫學進步和發展必不可缺的因素，研究工作雖然艱苦，但我卻因為優秀的工作夥伴而享受這個艱辛的過程。

從事消化疾病研究30年的于君，現為消化疾病研究國家重點實驗室主任及中大消化疾病研究所所長。她在揭示消化道腫瘤發病分子機制、闡明腸道微生態與腫瘤的關係、脂肪肝和相關肝癌機制、開發早期診斷標誌物和治療靶點等方面，均作出了重大貢獻。其自主專利研發的腸癌和胃癌早期診斷標誌物更獲國家藥品監督管理局批准，應用於臨床檢測。

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責任編輯：陳展棋