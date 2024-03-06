  • 21°C
香港時間 : 2024306日 (週三) 21:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案】政府料1萬2千名納稅人需交「富人稅」 庫房每年增加近10億收入

社會 21:12 2024/03/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

今年財政預算案建議的一次性稅務寬減及標準稅率兩級。政府發言人表示，有關法例之稅務修訂條例草案，將於3月8日刊憲。

政府表示，2024-2025課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過五百萬元的納稅人的稅額時，首五百萬元的入息淨額繼續以百分之15計算，超過五百萬元的部分則以百分之16計算。預計約12000名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9億500萬元。

另外，《財政預算案》建議一次性寬減2023-2024課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以3,000元為上限。有關扣減會在納稅人2023-2024課稅年度的最終應繳稅款中反映。建議將惠及206萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及16萬家須繳稅的企業。政府今個財政年度的收入預計會因而減少共約55億3,100萬元。

至於去年施政報告宣布，提高居所貸款利息及住宅租金的稅務扣除最高限額，以支援有新生子女的家庭。合資格人士「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額，將由10萬元提高至12萬元。額外扣除限額（即2萬元）的最多申索年期為19個課稅年度。有關措施預計第一年將減少政府收入約560萬元。減少的收入會逐漸上升，直到實施措施後的第19年及之後達至每年約1億600萬元。

條例草案於3月20日提交立法會審議。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【23條立法】港府譴責彭博報道錯誤　強調無建議禁任何社交媒體、影片分享平台在港運作
今日 19:11
【23條立法】港府譴責彭博報道錯誤　強調無建議禁任何社交媒體、影片分享平台在港運作
【罕見意外】金鐘中區消防局訓練意外　一名消防員高處墮下送院
今日 20:19
【罕見意外】金鐘中區消防局訓練意外　一名消防員高處墮下送院
【垃圾徵費】環保署為關愛隊舉辦第3場簡介會　另為外傭團體等辦英語簡介會
今日 20:36
【垃圾徵費】環保署為關愛隊舉辦第3場簡介會　另為外傭團體等辦英語簡介會
【傑出學者】中大消化疾病專家于君　獲內地醫藥最高榮譽「吳楊獎」
今日 20:49
【傑出學者】中大消化疾病專家于君　獲內地醫藥最高榮譽「吳楊獎」
【內地個人遊】青島市首批個人遊旅客抵港 旅發局大派餐飲券及冰巾
今日 21:01
【內地個人遊】青島市首批個人遊旅客抵港 旅發局大派餐飲券及冰巾

你可能感興趣

【23條立法】港府譴責彭博報道錯誤　強調無建議禁任何社交媒體、影片分享平台在港運作
今日 19:11
【23條立法】港府譴責彭博報道錯誤　強調無建議禁任何社交媒體、影片分享平台在港運作
【罕見意外】金鐘中區消防局訓練意外　一名消防員高處墮下送院
今日 20:19
【罕見意外】金鐘中區消防局訓練意外　一名消防員高處墮下送院
【垃圾徵費】環保署為關愛隊舉辦第3場簡介會　另為外傭團體等辦英語簡介會
今日 20:36
【垃圾徵費】環保署為關愛隊舉辦第3場簡介會　另為外傭團體等辦英語簡介會
財政預算案 稅務 財政政策 利得稅 薪俸稅

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載