【財政預算案】政府料1萬2千名納稅人需交「富人稅」 庫房每年增加近10億收入

今年財政預算案建議的一次性稅務寬減及標準稅率兩級。政府發言人表示，有關法例之稅務修訂條例草案，將於3月8日刊憲。

政府表示，2024-2025課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過五百萬元的納稅人的稅額時，首五百萬元的入息淨額繼續以百分之15計算，超過五百萬元的部分則以百分之16計算。預計約12000名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9億500萬元。

另外，《財政預算案》建議一次性寬減2023-2024課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以3,000元為上限。有關扣減會在納稅人2023-2024課稅年度的最終應繳稅款中反映。建議將惠及206萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及16萬家須繳稅的企業。政府今個財政年度的收入預計會因而減少共約55億3,100萬元。

至於去年施政報告宣布，提高居所貸款利息及住宅租金的稅務扣除最高限額，以支援有新生子女的家庭。合資格人士「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額，將由10萬元提高至12萬元。額外扣除限額（即2萬元）的最多申索年期為19個課稅年度。有關措施預計第一年將減少政府收入約560萬元。減少的收入會逐漸上升，直到實施措施後的第19年及之後達至每年約1億600萬元。

條例草案於3月20日提交立法會審議。

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