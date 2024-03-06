【公屋輪候】公屋輪候時間升受精進停工影響　精進：復工後盡力追上進度

房委會今日(6日)公布截至去年12月底最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為5.8年，較上一季上升0.2年；而長者一人申請者的平均輪候時間，亦上升0.1至4年。房委會指，由於「精進建築有限公司」於2022年9月涉及一宗致命工業意外，以致相關公屋工程項目需要全面停止地盤天秤的運作進行檢測，引致有關工程出現延誤。

精進建築有限公司回應指，對於前年安達臣道發生意外後，政府暫停全港地盤使用天秤，導致公屋工程出現延誤表示遺憾，並於復工後盡力追上進度，爭取盡快將公屋單位交付房委會。

集團目前以大判身份為房屋委員會興建4個公屋項目，涉及約13,000個單位。集團指一直盡最大努力，爭取按照合約要求，準時完成工程，亦已全面更新工作流程，要求建築團隊嚴格遵守安全標準，提升地盤工友及專業團隊的安全意識，減低潛在風險。

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