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【全國兩會】政協常委李家傑提3份提案　助香港創科中心建設

政治 22:25 2024/03/06

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全國政協常委、香港恒基兆業集團主席李家傑提出3份提案。（受訪者供圖）

全國政協常委、香港恒基兆業集團主席李家傑，就智慧能源、人工智能及芯片產業分別提出3份提案，助力國家「雙碳目標」落實和香港創科中心建設。

李家傑表示，新一輪能源領域的全球競爭，正在從資源依賴型，轉變為科技裝備和先進技術的競爭，建議構建以企業為主體、以市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。

在人工智能方面，李家傑建議將香港納入國家人工智能發展的現有計劃中，將香港建設成為國際人工智能之都，支持更多港資企業申請加入創新平台，在香港加快佈局算力樞紐節點和關注人工智能領域的國家實驗室，並由國家部委統籌在港建國家人工智能超算中心等。

對於芯片產業，李家傑建議強化公共服務配套，加大對國產芯片優質企業的支持力度，包括支持大型企業出借集成電路設備予科技企業使用，亦提出在京津冀、粵港澳大灣區和長三角分別佈局國家級國產芯片概念驗證中心，進一步支持高校、科研機構和檢測驗證機構，搭建公共服務平台等。

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記者：戴朗希

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