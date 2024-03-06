霍啟剛建議登微博熱搜　內媒爭搶訪問如追星

▲ 霍啟剛在香港團全體會議後單獨受訪時，數十家媒體蜂擁而上，十分「搶手」。(林曉君攝)

全國人大、政協兩會期間，一些明星級政協委員通常是傳媒追訪焦點，例如內地演員靳東、香港演員甄子丹，其他港澳人大代表、政協委員亦頗受各地媒體歡迎，積極受訪，但最受熱捧的，非港區人大代表霍啟剛莫屬，他今日在香港團全體會議後單獨受訪時，數十家媒體蜂擁而上，如「追星」般。原來，他近日因一建議登上微博熱搜。

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霍啟剛日前登上微博熱搜，是因為他兩會期間，提交了一份《關於落實完善工時與帶薪年休假制度，促進國民經濟循環，提升人民幸福感》的建議，提出增加年輕人年假天數，並強制實施帶薪年假政策。吸引內地媒體爭相報導。他其後在微博發文補充，「其實，內地在工時和帶薪年假方面已有條例保障，但相關規定未能嚴格落實執行，因此仍存在改進的空間。」該貼文截至昨晚，共獲得6.7萬點讚，超過5200條評論，大獲好評。

今日香港團全體會議上，港澳辦副主任周霽不點名提及美斯失場事件，並以「某某人」相稱，笑稱17個歐洲球員上場，有效對衝某某人沒上場的效果。霍啟剛會後被追訪談及美斯事件事，就話「某某人的事事件希望抱著向前看的心態去看。」

早有議員笑言「勁過特首」

其實，霍啟剛出身名門，太太是跳水皇后郭晶晶，二人一舉一動在內地都極受傳媒關注，去年眾議員隨特首訪問大灣區內地城市，在分組與青年交流時，其所在的小組最多人主動加入，一些未能成功入組的青年，會後亦再要求合照，當時已有議員笑言：「勁過特首」。

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