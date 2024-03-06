【海關】世界海關組織地區犬隻訓練中心今開幕　何珮珊：可為亞太區搜查犬隊伍提供訓練

▲ 香港海關今日為世界海關組織地區犬隻訓練中心舉行開幕典禮。（政府新聞處圖片）

在港珠澳大橋基地成立的世界海關組織地區犬隻訓練中心今（6日）開幕，海關關長何珮珊表示訓練中心可為亞太區以至世界各地的海關搜查犬隊伍提供訓練，提升搜查犬隻訓練及推動現代化。她說香港海關成功研發全球首個智能頸圈，並推出智能犬隻管理系統，提升犬隊管理，未來也會與城大合作，優化下一代搜查犬的能力。

政務司司長陳國基在開幕禮致辭時表示，隨着世界海關組織地區犬隻訓練中心的成立，香港海關將在亞太區的犬隻執法及專業化方面承擔更大責任，未來會在分享經驗以及擴大與各區同行合作方面，發揮主導作用。

何珮珊表示，香港海關7月將擔任世界海關組織亞太區的副主席，是次成為地區犬隻訓練中心是在國際舞台展現香港能力和潛能的其中一步，未來會為世界海關組織亞太區成員提供搜查犬訓練，會先調研成員的發展及訓練需要，以提供更適切的訓練。

她指，亞太區現時的執法挑戰愈來愈大，需要提升整個區域的執法能力，而搜查犬便是能強化前綫人員偵察能力其中一個很有用的工具，海關未來也會與世界海關組織的21個地區犬隻訓練中心合作，進一步優化現行標準和程序，提升訓練中心的培訓水平。

何珮珊又稱，本港搜查犬訓練有系統且多元化，搜查犬可以嗅查5種違禁品，包括毒品、現金、爆炸品、槍枝彈藥及煙草。並積極利用智能科技，香港海關是全球首個研發及應用智能頸圈，配備感應器、GPS及芯片，能夠實時偵測犬隻的生理狀況，並即時傳輸到領犬員的特製手錶中，可即時了解犬隻的身體狀況及適當跟進；海關並推出智能犬隻管理系統，系統會記錄犬隻的醫療紀錄、血統、訓練或出勤紀錄等，再配合犬舍中的24小時閉路電視監測，可助提升犬舍設施及犬隊管理的運作成效。

何珮珊稱，海關已與城大建立合作夥伴關係，會將上述系統及頸圈收集到的數據與城大專家團隊分享，作深入分析研究，相信可助提升搜查犬隊的執法成效，並選出適合的犬隻參與犬隻繁殖計劃，保障及優化下一代搜查犬的能力和質素。

▲ 香港海關今日為世界海關組織地區犬隻訓練中心舉行開幕典禮。（政府新聞處圖片）

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責任編輯：黃小冰