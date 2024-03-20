校長專訪︱資訊科技逆轉基層學生命運　觀塘瑪利諾校長：每個人都有機會發光發亮

▲ 觀塘瑪利諾書院校長冼雅琳為冼校長讓每位學生都有充足的的硬件學習，讓他們每人都有機會發光發亮。

現今世代，人人機不離手，中小學生更配備手提電腦或者平板電腦以方便學習，但對於基層家庭而言，讓孩子有一部電腦學習卻是不易，觀塘瑪利諾書院（下稱觀瑪）校長冼雅琳，為了令學生能跟上創科時代的步伐，提供全面的電子學習配套，以支援學生課內課外的學習，讓他們能夠找到讓自己發光發亮的位置。

▲ 冼校長為每位學生提供全面的電子學習配套。（陳慧安攝）

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助基層學生擁手提電腦

作為津校的觀瑪，多年來都是觀塘區數一數二的名校，縱使校內學生來自基層家庭，但依然無阻學生綻放光茫。為了不讓「基層」二字限制學生的發展，冼校長堅持讓每位學生都有充足的的硬件學習，希望他們不會因為電子設備的問題，進一步擴大與其他學生的數碼鴻溝，影響將來的發展。

學生父母未必可以提供資源，因此他們需要透過學校拿到資源和機會，若非學校老師的鼓勵，學生可能都難以得到機會。

▲ 冼校長堅持讓每位學生都有充足的的硬件學習，以免影響他們未來發展。（陳慧安攝）

學校對學生的支援，也令家長放下對電子設備需求的憂慮，不過卻衍生出管理孩子使用的問題。對此，學校舉辦家長講座教導基本電腦知識，以及下載設有電腦監護功能的APP，以幫助他們管理和了解孩子使用電子產品的時間和活動，實行家校合作式的管理。

鼓勵學生參與活動 發揮電腦天份

除了教導家長和提供硬件支援外，冼校長和老師也會鼓勵學生參與校外活動，讓學生能夠發掘自身潛能。冼校長憶述，早前有兩位學生參與民政處舉辦的課程活動，他們除了構思一個VR遊戲外，更進一步分析出遊戲中的數據資料，令場內人士非常意外，對他們讚不絕口。

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學生能夠有出色的表現，並不是學校給予機會便能成事，更重要的是他們本就有發展潛能。冼校長認為，每個學生都各有天份和感興趣的事，老師要做的就是幫助他們找出自己所長，開拓另一條成功之路。

跟上時代步伐 發展AI課程

單靠學習傳統學科，容易局限學生視野，也會減少接觸時事動態的機會。資訊科技科主任張萬茂表示學生要有進一步的發展，學校便要與時並進，因應社會未來發展的趨勢，調整教學內容。

▲ 張老師為了讓學生跟上時代發展的步伐，會適時調整STEM教學內容。（陳慧安攝）

張主任一直都留意到AI（人工智能）的發展趨勢，一年前便將AI課題融入STEM課程，又舉辦多個活動，讓學生能夠學習AI技術，如Blockchain（區塊鏈技術）、Financial Technology（金融科技）及智慧城市等，學生投入度高，例如有人構思出一個監察長者健康狀況的程式。

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張主任又提及，有不少學生在編碼程式課程表現出色，過往有學生為了編程，經常流連電腦室，最終花了2年時間寫出一個流動應用程式。畢業後，該名學生繼續於資訊科技方向發展，並獲得一定成就，很快便成功置業。張主任堅信學生在未來路上，必定有能力將現有的想法實現出來，以回饋社會。

男校女校長無懼與學生相處

冼校長作為觀瑪首位女校長，面對一眾男學生亦能融洽相處。冼校長表示，剛到校時，大家只經歷了一段短暫的適應期，便消除了當中的陌生感。她笑言，「男校女生」也有其優勢，學生們並不會欺負她，反而非常接受她這位女校長。

雖與學生相處融洽，但冼校長明白要更深入了解他們，必須知道男生的成長特質。冼校長表示，一直以來甚少有機會接觸男生，以往又於女校成長，即使曾於男女校任教21年，得到與男生相處的機會，但對於現在變成「清一色」的男生，最陌生的是男校的相處氛圍。

他們很爽直活潑，相處間亦不拘小節，但是他們不善於表達自己的情感，所以我要多角度去觀察和聆聽他們，了解男生的成長特質。

▲ 冼校長作為觀瑪首位女校長，與一眾男學生依然相處融洽。（陳慧安攝）

透過女兒的成長階段 了解學生所需

冼校長育有兩女，分別就讀小六和中四，除了聆聽學生外，冼校長也會透過與女兒的交流，以了解學生成長所需。

雖然女兒和觀瑪男學生的性別不同，但發展過程的相似，依然幫助到我去了解學生會面臨的問題和情感。

能夠專注投放時間在學校教育上，當然少不免家人的支持。冼校長表示校長工作忙碌，感激能得到女兒們的體諒，也感謝丈夫和老師們的支援，讓她在校長之路上能夠順利發展。

▲ 冼校長感謝家人和老師的支援。（陳慧安攝）

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記者：任薏、林綺玲