校長專訪︱1人1電腦逆轉基層學生命運　觀塘瑪利諾校長：每個人都有機會發光發亮

▲ 觀塘瑪利諾書院校長冼雅琳為每位學生提供1人1部電腦，讓他們每人都有機會發光發亮。

現今世代，人人機不離手，中小學生更配備手提電腦或者平板電腦以方便學習，但對於基層家庭而言，讓孩子有一部電腦學習卻是不易，觀塘瑪利諾書院（下稱觀瑪）校長冼雅琳，為了令學生能跟上創科時代的步伐，提供全面的電子學習配套，以支援學生課內課外的學習，讓他們能夠找到讓自己發光發亮的位置。

▲ 冼校長為每位學生提供全面的電子學習配套。（陳慧安攝）

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助基層學生擁手提電腦

作為津校的觀瑪，多年來都是觀塘區數一數二的名校，縱使校內學生來自基層家庭，但依然無阻學生綻放光茫。為了不讓「基層」二字限制學生的發展，冼校長堅持讓每位學生都有一部手提電腦，希望他們不會因為電子設備的問題，進一步擴大與其他學生的數碼鴻溝，影響將來的發展。

學生父母未必可以提供資源，因此他們需要透過學校拿到資源和機會，若非學校老師的鼓勵，學生可能都難以得到機會。

▲ 冼校長堅持讓每位學生都有一部手提電腦，以免影響他們未來發展。（陳慧安攝）

學校對學生的支援，也令家長放下對電子設備需求的憂慮，不過卻衍生出管理孩子使用的問題。對此，學校舉辦家長講座教導基本電腦知識，以及下載設有電腦監護功能的APP，以幫助他們管理和了解孩子使用電子產品的時間和活動，實行家校合作式的管理。

鼓勵學生參與活動 發揮電腦天份

除了教導家長和提供硬件支援外，冼校長和老師也會鼓勵學生參與校外活動，讓學生能夠發掘自身潛能。冼校長憶述，早前有兩位學生參與民政處舉辦的課程活動，他們除了構思一個VR遊戲外，更進一步分析出遊戲中的數據資料，令場內人士非常意外，對他們讚不絕口。

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學生能夠有出色的表現，並不是學校給予機會便能成事，更重要的是他們本就有發展潛能。冼校長坦言，不是每個學生的成績也很出眾，但他們各有天份和感興趣的事，老師要做的就是幫助他們找出自己所長，開拓另一條成功之路。

跟上時代步伐 發展AI課程

單靠學習傳統學科，容易局限學生視野，也會減少接觸時事動態的機會。資訊科技科主任張萬茂表示學生要有進一步的發展，學校便要與時並進，因應社會未來發展的趨勢，調整教學內容。

▲ 張老師為了讓學生跟上時代發展的步伐，會適時調整STEM教學內容。（陳慧安攝）

張主任一直都留意到AI（人工智能）的發展趨勢，一年前便將AI課題融入STEM課程，又舉辦多個活動，讓學生能夠學習AI技術，如Blockchain（區塊鏈技術）、Financial Technology（金融科技）及智慧城市等，學生投入度高，例如有人構思出一個監察長者健康狀況的程式。

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張主任又提及，有不少學生在編碼程式課程表現出色，過往有學生為了編程，經常流連電腦室，最終花了2年時間寫出一個流動應用程式。畢業後，該名學生繼續於資訊科技方向發展，並獲得一定成就，很快便成功置業。張主任堅信學生在未來路上，必定有能力將現有的想法實現出來，以回饋社會。

男校女校長無懼與學生相處

冼校長作為觀瑪首位女校長，面對一眾男學生亦能融洽相處。冼校長表示，剛到校時，大家只經歷了一段短暫的適應期，便消除了當中的陌生感。她笑言，「男校女生」也有其優勢，學生們並不會欺負她，反而非常接受她這位女校長。

雖與學生相處融洽，但冼校長明白要更深入了解他們，必須知道男生的成長特質。冼校長表示，一直以來甚少有機會接觸男生，以往又於女校成長，即使曾於男女校任教21年，得到與男生相處的機會，但對於現在變成「清一色」的男生，最陌生的是男校的相處氛圍。

他們很爽直活潑，相處間亦不拘小節，但是他們不善於表達自己的情感，所以我要多角度去觀察和聆聽他們，了解男生的成長特質。

▲ 冼校長作為觀瑪首位女校長，與一眾男學生依然相處融洽。（陳慧安攝）

透過女兒的成長階段 了解學生所需

冼校長育有兩女，分別就讀小六和中四，除了聆聽學生外，冼校長也會透過與女兒的交流，以了解學生成長所需。

雖然女兒和觀瑪男學生的性別不同，但發展過程的相似，依然幫助到我去了解學生會面臨的問題和情感。

能夠專注投放時間在學校教育上，當然少不免家人的支持。冼校長表示校長工作忙碌，感激能得到女兒們的體諒，也感謝丈夫和老師們的支援，讓她在校長之路上能夠順利發展。

▲ 冼校長感謝家人和老師的支援。（陳慧安攝）

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記者：任薏、林綺玲