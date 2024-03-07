【交通意外】長沙灣鐵騎士被的士撞後遭私家車輾斃　女司機不顧而去被捕

▲ 涉事的士及自訂車牌深色私家車事後被拖回九龍灣汽車扣留中心作進一步檢驗。（曾秋文攝）

警方正調查昨日（6日）在長沙灣發生的致命交通意外，意外中一名56歲非華裔男子死亡。

晚上10時5分，該名56歲男子駕駛一輛電單車沿連翔道往葵涌方向行駛，當駛至近荔寶路時，懷疑電單車切線時與一輛的士相撞後，該名電單車司機跌出車外，其後懷疑被一輛私家車輾過。該輛的士和私家車於意外後沒有停車並駛離現場。

▲ 死者所駕駛的電單車。（曾秋文攝）

該名電單車司機全身多處嚴重受傷，昏迷被送往明愛醫院搶救，於晚上10時38分被證實死亡。

警員經深入調查後，今日（7日）拘捕一名67歲姓馬男的士司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外發生後沒有停車及意外發生後沒有報警。警方稍後再拘捕一名65歲姓劉女私家車司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡及意外發生後沒有停車。被捕人現正被扣留調查。

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記者：黃穎津、曾秋文