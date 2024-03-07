【交通意外】長沙灣鐵騎士被的士撞後遭私家車輾斃 女司機不顧而去被捕
社會 10:51 2024/03/07
警方正調查昨日（6日）在長沙灣發生的致命交通意外，意外中一名56歲非華裔男子死亡。
晚上10時5分，該名56歲男子駕駛一輛電單車沿連翔道往葵涌方向行駛，當駛至近荔寶路時，懷疑電單車切線時與一輛的士相撞後，該名電單車司機跌出車外，其後懷疑被一輛私家車輾過。該輛的士和私家車於意外後沒有停車並駛離現場。
該名電單車司機全身多處嚴重受傷，昏迷被送往明愛醫院搶救，於晚上10時38分被證實死亡。
警員經深入調查後，今日（7日）拘捕一名67歲姓馬男的士司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外發生後沒有停車及意外發生後沒有報警。警方稍後再拘捕一名65歲姓劉女私家車司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡及意外發生後沒有停車。被捕人現正被扣留調查。
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記者：黃穎津、曾秋文