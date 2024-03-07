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「神奇女俠」姬嘉鐸宣布第4度做媽媽　上載抱B照湊夠四千金：歡迎來到女子宿舍

娛樂 10:03 2024/03/07

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「神奇女俠」姬嘉鐸第4度做媽媽。

「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）做再做媽媽！姬嘉鐸在今日（3月7日）在個人社交平台公報生女喜訊，這位B女已她的第四千金。姬嘉鐸上載一張抱B照片，寫道：

My sweet girl, welcome. 
The pregnancy was not easy and we made it through. 
You have brought so much light into our lives, living up to your name, Ori, which means 'my light' in Hebrew. Our hearts are full of gratitude. 
Welcome to the house of girls.. 👯‍♀️👯‍♀️
daddy is pretty cool too 😉❤️

姬嘉鐸大概意思為：「歡迎我的寶貝女兒，懷孕不容易，但我們還是撐過了，你讓我們的生活如此明亮，不辜負你的名字，Ori，在希伯來語中代表『我的光』，我們心裡充滿感激，歡迎來到女子宿舍。」同時，她不忘感謝老公的支持和照顧。

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演《神奇女俠》揚名國際

現年38歲的《神奇女俠》（Wonder Woman）女主角姬嘉鐸在18歲時贏得2004年以色列小姐的頭銜，並代表以色列參加2004年環球小姐的選美比賽。她在19歲後加入以色列軍隊服役了兩年。

她在2008年在以色列演電視劇開始了演員的生涯，因參演2009年上映《狂野時速4》（Fast & Furious 4）開始為全球影迷認識，到2016年在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）以神奇女俠身份現身大銀幕，在全球人氣爆燈！

姬嘉鐸在2008年與以色列商人Yaron Varsano結婚，在2011年長女出生，之後分別在2017年、2021年誕次女及三女，剛出生的Ori為姬嘉鐸的第四名千金。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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