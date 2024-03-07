猝死危機｜54歲紮鐵工沙田地盤猝死　兒子悲痛：新衫未穿人就走咗【附10大猝死徵兆】

▲ 沙田惜食堂地盤54歲紮鐵工突暈倒猝死，醫生拆解10大猝死徵兆。

【猝死/沙田/地盤/工人/猝死症狀】一名54歲紮鐵男工人，前日（5日）在沙田惜食堂地盤被工友發現暈倒，昏迷不醒，可惜最終送院搶救後不治。

惜食堂表示，一名54歲植姓二判紮鐵男工人，於事發當天上午8時在沙田多石街惜食堂食品製作中心地盤上班。事發前，他曾向同事表示「行開陣去飲水」，未料同事卻發現他不適暈倒，其後馬上召喚救護車，但搶救後仍宣告不治。惜食堂對有工人不幸離世深表哀悼，並將繼續了解及跟進，盡力提供一切可行協助。

死者兩名子女於昨日（6日）由深圳趕赴香港，在工業傷亡權益會人員陪同下到沙田富山殮房辦理認屍手續。

據悉，死者為一名紮鐵工人，受僱於涉事公司約兩年，因為在青衣和沙田均有地盤，他需不時「兩邊走」，並於3個月前起在沙田惜食堂工作。死者兒子稱，爸爸生前在地盤負責紮鐵，身體向來沒有大礙，而且亦很少吸煙，只是加入此公司後工作似乎比較吃力，「比較攰，瘦咗、黑咗，都好辛苦」。事發前幾天他曾跟爸爸通電話：

啱啱買咗兩件新衫，話返工著。點知衫都未著，人就走咗。

而女兒最近才分娩，死者曾視頻見過外孫，惟未及多見幾面，便驟然離世。

佢好錫我哋，對我哋亦都好好，但突然間走咗…

醫生：猝死多與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞曾受訪指，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞；病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，以下6大高危因素恐增猝死風險：

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6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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責任編輯：羅嘉欣