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COLLAR成員丨Marf被爆與Locker秘戀　網民發現證據揭二人已同居？

娛樂 10:13 2024/03/07

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Marf與Locker秘戀。

Kayan9896（吳家忻）和林家熙（Locker）去年承認分手，近日Kayan9896大方承認自己有新戀情，與百億身家的富三代馬桂烽拍拖，更大讚男方優點多多，兩個愛得甜蜜。

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Kayan9896恭喜前度

而她的舊愛Locker近日被爆出與COLLAR的邱彥筒（Marf）拍拖，Kayan9896被問到此事，她恭喜對方，並指與對方已經沒有聯絡，又表示曾與Marf在工作上見過，但自己不會特地八卦對方感情事。

有爆料者發布兩張疑是Marf與Locker的合照。（網上圖片）

二人被拍到同框照

有爆料者發布兩張疑是Marf與Locker的合照，相中清楚見到Marf，而另一個男士背影，髮型與Locker相似，而該圖片男士所穿的服飾和鞋Locker亦有同一套衫和鞋。

而且，Locker的愛貓叫花生，過去他與Kayan9896拍拖時，花生不時出鏡。

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因貓貓而洩蜜

而Marf本身亦為愛貓Muta開設了IG，不時分享牠於家中玩樂的生活照，令家中的啡色梳化、電視櫃曝光，無獨有偶Locker亦曾在同一張梳化上攬住愛貓花生影相，背景的電視櫃又跟Muta家中的一模一樣，不經意洩蜜。

其實早在去年，已有消息指Marf跟Locker拍拖，當時Locker不時戴住啡色頭帶，而Marf上電台做訪問時，也戴住同一條頭帶，未知是否是情侶頭帶。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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