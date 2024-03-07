【煽動文字】譚得志涉發表煽動文字罪成判囚　上訴庭駁回上訴維持原判

▲ 譚得志涉發表煽動文字罪成判囚，上訴庭駁回上訴維持原判。（資料圖片）

人民力量前副主席譚得志（快必）涉於2020年上半年，於不同地方擺街站叫喊口號，早前經審訊後被裁定7項發表煽動文字等罪成，被判監共40個月，為回歸後首涉煽動文字罪判刑案件。譚就定罪及刑期提出上訴。上訴庭今（7日）頒下判決，駁回上訴申請，維持原判。

上訴人譚得志（50歲），上訴一方指出，控罪應屬普通法，控方須證明上訴人具煽動意圖，以及涉及煽動暴力情節，另質疑控罪不合憲，限制言論自由，不符依法規定原則。上訴一方亦指，即使本案根據《港區國安法》起訴，根據第41條，危害國家安全犯罪案件應循公訴程序進行，應由陪審團審訊，質疑區域法院沒有司法管轄權。

律政司一方則指，煽動罪屬成文法罪行，控方毋須證明意圖。根據《港區國安法》第41條，危害國家安全犯罪案件應循公訴程序進行，律政司認為須視乎情況而作出考慮，並非絕對須循公訴程序進行。律政司續指，煽動罪不只包括暴力元素，亦包括如網絡攻擊等。

本上訴其中一項爭議為，控方須證明煽動罪涉暴力情節。「立場新聞」總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，早前因英國樞密院早前就煽動罪出現新案例再作補充陳詞，並押後裁決擬等候本案上訴結果。

譚得志早前於區域法院經審訊後，被裁定7項發表煽動文字、1項公眾地方作出擾亂秩序行為、1項煽惑他人參與未經批准集結、1項舉行未經批准公眾遊行及1項拒絕遵從或故意忽略遵從獲授權人員作出的命令共11項控罪罪名成立，共被判監40個月。事發於2020年1月17日至7月19日，分別在大埔及銅鑼灣等地方。

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記者：林育慧