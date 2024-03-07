林定國：公衆利益非取決於主觀感覺　 傳媒遵守新聞專業守則就不會違法

▲ 立法會與《基本法》23條立法相關事宜小組委員會今日早上開會。（趙居逸攝）

當局考慮就與「國家秘密」相關的罪行加入與「公眾利益」相關的免責辯護。律政司長林定國表示，免責辯護門檻要高，客觀條件要寫清楚，強調公衆利益並非取決於傳媒的主觀感覺。

立法會與《基本法》23條立法相關事宜小組委員會今日早上開會。 建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓指，媒體在引述消息時，存在或真心誠意認為是消息涉及公眾利益，但其後發覺信息並不真確的情況，他期望當局釋除有關疑慮，並關注如何防止加入「公眾利益」作抗辯理由被濫用。

林定國回應指，為釋除社會擔心，加入部分條款認為值得考慮，但他指門檻要高、條件要寫得很清楚。強調有關公眾利益的定義，不能取決於傳媒或其他人士的「主觀感覺」，「不能說我主觀覺得是公眾利益，就洩漏國家機密。」因此為撇除主觀性，條例必須把客觀、門檻高的條件寫得清清楚楚。

他又指，香港媒新聞體間有基本專業操守，有關守則列名必須通過正當手段獲取資料。而新聞媒體有責任確保新聞的真確性，「如果任何傳媒工作者是遵從守則，我相信絕大部分或所有情況下，都不會不小心見到機密，再不小心觸犯法律。」他指，法律和新聞專業守則的要求不會有太大分別，其實亦是相輔相成。

另外，謝偉銓亦關注「制定措施保障處理國安案人員」，他認為定義範圍要闊一點。保安局局長鄧炳強透露，保障的除了工作人員，還有其家人，條例會清晰列出。

林定國：法例針對行為而非特定行業

選委界議員管浩鳴指，國家安全定義廣泛，他留意到南韓的醫護罷工的情況，影響大眾需要，關注當局會否有特定條款，應對個別行業可能引起人民騷亂的行為。林定國稱，法例並不是為了針對特定行業或背景的人，而是針對行為的性質和可能帶來後果「尤其是行為是否帶有意圖危害國家安全。」

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記者：趙居逸