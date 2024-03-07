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張氏一家丨張致恒自揭有返工搵銀非大食懶　Steven仍然醉心呢一個行業

娛樂 11:16 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

張致恒（Steven）：「我仲有返工嘅。」

一家六口兼養狗的張致恒（Steven）一直「冇份工打得長」，早前更上載支付平台收款Code，表示盼網友伸出援手助過難關！日前，Steven指自己已經有兩份工作，並因需照顧小朋友而不能出門工作。

在昨日（3月6日），Steven在IG公開自己的其中一份工作，原來是與他過往任職過的行業有關！

張氏一家丨張致恒解釋不能工作原因　認生小朋友前不夠成熟：冇安排好

Steven：我仲有返工嘅

Steven過往先後在小食店、情趣用品店工作，後來又做直播帶貨，再於今年1月宣布與老婆區燕雯（雯雯）開幕後製作公司，惜公司開業不足一個月後，二人就發表聲明指與網站投資者終止合作。

「有工返」的Steven開心地分享自己現時從事的工作：「其實呢～～～我仲有返工嘅，今次仲帶畀大家一個驚喜」，他在帖文中附上女優見面會的購票詳情，而所標記的情趣用品店IG，就是他以往所任職的，即是Steven一直未有離開情趣用品行業！

未知Steven是負責任活動聯絡人，抑或屆時會在活動現場指揮大局呢？

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承諾會還錢

Steven早前就知自己會還錢：「多謝真心幫助過我哋嘅人，到我們安頓好，我一定會逐一去還錢畀你哋，我依家呀唔係唔想還錢，而係根本依家長期都係負，多謝真心幫我哋嘅人體諒我哋。」

那麼希望Steven可以好好加把勁！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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