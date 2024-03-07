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酒井法子來港開記招大晒廣東話　7月開騷四處拍照為個唱做準備

娛樂 10:59 2024/03/07

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酒井法子將在7月舉行演唱會。

在90年代迷倒萬千少年的女神酒井法子相隔5年再度訪港，並於日前在記者會上公布將於今年7月13日在麥花臣場館舉行《My Dear 香港演唱會2024》詳情。

酒井法子以一襲鮮紅色閃片直身裙現身記招，她先大曬廣東話說出「朋友」、「再見」、「你好」、和「好好味」等詞語，說畢記招現場響起一片掌聲。

酒井法子出席記者會宣布將在港開演唱會。

盼與歌迷歡聚

之後，主持人問及酒井今次演唱會主題「My Dear」的意思，她說因很想念大家，希望今次演唱會有如歌迷聚會般大家一起歡聚，所以對今次個唱是懷着期待和興奮的心情。

至於講到今次個唱有何特別的環節，酒井說既然是特別那就先賣個關子，留待屆時大家去看我演唱會時才揭曉，不過她也同時透露7月會有舞蹈員一同飛來參予她的香港個唱。另外，屆時會否在個唱演譯廣東哥則仍在考慮中。

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吃香港美食

被問到演出場館位於旺角，會否爭取機會品嚐香港地道小食？酒井表示有機會試香港地道街頭小食會很不錯，不過也指雖然自己易發福，但前一天抵港後已吃了上海菜和潮州菜，並趁此行到香港不同地方取景拍攝，為香港演唱會限定週邊產品做準備。

大會也很有心思的給酒井送上一幅國畫《牡丹》，它由知名畫家盧中見先生特別為酒井創作，在畫上寫的「春華秋實，一路生花！」是大家對酒井的祝福，祝願她：「身之所往一路繁花盛開，心之所向萬裏星河璀璨。」

大會向酒井法子贈上一幅牡丹畫。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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