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香港電影評論學會丨余香凝先拔頭籌奪「最佳女演員」　感恩遇到好角色獲肯定

娛樂 11:25 2024/03/07

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余香凝奪「最佳女演員」獎。

女星余香凝（Jennifer）在昨日（6日）的第30屆香港電影評論學會大獎，憑《白日之下》奪得「最佳女演員」獎，為下月舉行的金像獎先拔頭籌。

金像奬2024丨余香凝憑《白日之下》入圍爭影后　Jennifer：多謝古老闆開呢部戲

發長文感謝

事後Jennifer在社交網發長文分享喜悅，感恩遇到這個角色，又多謝公司以及幕前幕後幫助她的人，最重要是很開心得到電影評論學會的肯定：

「多謝主創團隊簡君晋導演，兩位編劇李卓風、唐翠萍
五年嚟都冇放棄過呢個劇本呢個故事
係你哋嘅堅持
先有機會比凌曉琪呢個角色面世
非常之多謝你哋信任我可以做到呢個角色
一個代表住社會上每一個着堅守着自己崗位，堅守公義同善良嘅角色
我成日都會覺得一個角色得到肯定
唔係淨係演員嘅功勞
佔咗好大部份都係台前幕後嘅功勞
好多謝每一位白日之下台前幕後
特別係攝影師流星 剪接師盧煒麟 美術服裝造型設計Albert 陳麵
當然好多謝每一位對手，John 哥 修哥，保怡哥，梁雍婷 周漢寧，梁仲恆
以至每一位臨時演員
係你哋令到我真實地感受到角色嘅內心世界」

余香凝在第30屆香港電影評論學會大獎，憑《白日之下》奪得「最佳女演員」獎。

她指今年入行拍電影第八年，一直遇到很好的角色，明白自己仍有很多不足的地方，會繼續用心做好每個角色：

「每一個角色都係好好嘅角色
望返轉頭，可能果個階段自己未必係最好嘅自己
但感激一路以嚟陪伴我成長嘅係每一位專業影評人
對我喺唔同角色演出上好同唔好嘅地方都有作出評價
我先可以每一次再對自己作出調整
希望下一次可以做得更好
有養分嘅影評對一位演員嚟講係非常之重要
我知道呢一刻嘅余香凝都未係最好
我會繼續用心去做一個好演員
繼續用我嘅生命去鑽研去學習去做好每一個角色」

未選好戰衣

而Jennifer接受傳媒訪問透露還未為金像獎選好戰衣，又指對獲獎沒有太大想法，因她覺得每位入圍者也十分出色，反而她很期待金像獎慶典後狂歡派對，全因去年她因懷孕而感到很累，亦不能飲酒盡興，故今年十分期待派對。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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