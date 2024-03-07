【宣傳香港】《我要做廚神：澳洲版》赴港取景　參賽者據3大港式主題一較高下

▲ 《我要做廚神：澳洲版》赴港取景，參賽者據3大港式主題一較高下。

新一季《我要做廚神：澳洲版》（MasterChef Australia）遠道至香港取景，由4人組成的評審團，一連三集率領素人參賽者，以香港熱門景點、知名街頭美食及米芝蓮星級體驗為題材，進行連番廚藝比拼。項目獲得香港旅遊發展局及國泰航空的支持。

今次評審團由 Andy Allen、Poh Ling Yeow、Sofia Levin 及 Jean-Christophe Novelli（左至右）4位組成。

與節目淵源最深的評審 Andy Allen（第四季《我要做廚神：澳洲版》冠軍）指，今次他首度訪港，形容一直對這個地方充滿憧憬，因為這裡滿載著令人目不暇給的美食，當中更巧妙融合了不同的文化、大膽的味道與獨特的食材。

他又稱，華麗的米芝蓮食府與熱鬧的街頭檔攤相互輝映，突顯出香港世界級的飲食文化。很高興今季節目讓他與其他評審以及一班參賽者終於可以親歷其中，體驗箇中精髓。

《我要做廚神：澳洲版》第 16 季將於澳洲 Channel 10 及 10 Play 上架。作為全球最頂尖的烹飪比賽之一，節目旨在讚揚和培育出色的業餘廚師，很多參加過比賽的烹飪高手都因而成為家傳戶曉的名廚。一眾廚藝精湛的參賽者透過螢幕分享自己對美食的熱愛，為支持者帶來不少靈感與樂趣。節目於全球超過180個國家播放。

全新評審團包括曾於早年的《我要做廚神：澳洲版》 獲勝的得獎名廚Andy Allen、《我要做廚神：澳洲版》首季亞軍 Poh Ling Yeow、食評家暨美食記者Sofia Levin以及多次摘星的米芝蓮大廚Jean-Christophe Novelli。

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責任編輯：陳麗娜