HPV感染︱22歲女每年婦科檢查仍長「菜花」　檢出高量HPV患子宮頸癌【附3大常見徵狀】

▲ 22歲女每年婦科檢查仍長「菜花」患子宮頸癌，抗戰6年釋然：太常碰到！

【HPV/椰菜花/疣/子宮頸癌/HPV疫苗/婦科檢查】定期婦科檢查，對預防HPV病毒感染非常重要！台灣一名女子每年做婦科檢查，但仍不可避免地發現下體長出「生殖器疣」（椰菜花），甚至連耳朵、口内都有，檢查出高量HPV病毒；之後女子又因壓力大，檢查出患上子宮頸癌前病變。她努力抗病6年，情況仍時好時壞，最終釋懷稱病毒實在「太常碰到」，呼籲務必要定期做檢查。

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事主在網上討論區「Dcard」發文，表示自己自20歲起每年都會做子宮抹片婦科檢查，情況一直正常。但直至22歲，事主發現下體長了一顆肉瘤，到皮膚科求醫被確診是「生殖器疣」（椰菜花）。事主瞬間感到恐懼和不安，再到婦產科做抹片+HPV病毒檢測，顯示病毒量極多且多種。她坦言，「我覺得好丟臉，自己好髒」。寢食難安的事主免疫力大幅下降，不久後因耳朵劇烈瘙癢、耳屎增多，求醫耳鼻喉科，被查出耳朵和嘴巴都長了「椰菜花」，隨即以電燒手術處理。

患子宮頸癌前病變

然而，事主又因壓力太大，出現全身過敏伴隨休克症狀、子宮抹片異常，再確診子宮頸癌前病變（CIN1）。她當即決定做「冷凍治療」，並每半年追蹤檢查。但病情反覆，子宮抹片檢查時而正常時而又再出現CIN1結果，於是她再和男友一同補打HPV疫苗。

抗病歷時6年，事主仍沒有痊癒，但她的心態已釋懷。她呼籲民眾就算感染HPV也不要怕，不要嫌棄自己；只要定期檢查，也能一直正常生活：

其實HPV與我們很接近…… 這世界上的所有人大概8成都有感染過，只是有些人免疫力比較強…… 一開始覺得自己很髒，很焦慮、沮喪，但到後面面對CIN1表現得越來越無所謂，因為太常碰到…… 其實只要定期去檢查，真的沒那麼可怕，也不要覺得自己很髒，就是免疫力不好，沒辦法。我個人覺得我的病毒量算很多了，還活得好好的，所以大家別氣餒呀！別被HPV病毒打敗了。

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男女均會感染HPV

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾接受訪問，解釋HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

HPV病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

高危型則是指感染後，有大機會產生癌症，高危型主要是HPV16、18，其他比較常見還有31、33、45這幾種類型。很多人知道HPV病毒會引致子宮頸癌，林偉雄醫生指出它還會引致其他癌症，影響生殖器包括外陰和陰道，而近年在歐美國家很熱門的公共衛生議題，就是HPV病毒引致頭頸癌中的「口咽癌」。癌症之外，當HPV病毒走到上呼吸道如口腔、口咽或喉嚨附近的位置，亦可以產生一些良性疾病如「乳頭瘤狀息肉」 ，男女都有機會患上。

在現今的醫療科技上，沒有抗病毒藥物可徹底清除HPV病毒，故此宜預防，而預防方法就是接種HPV疫苗，林醫生表示接種此疫苗最有效的年紀是未開始有性經驗的兒童，醫學數據發現，兒童免疫系統所產生的抗體比成年人更理想，故此如接種HPV疫苗在9至15歲期間只需打2針，15歲以上就要打3針。

「椰菜花」常見症狀+4大易感染高危環境

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4招預防感染「椰菜花」

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

胡醫生續指，椰菜花主要經由親密接觸傳播，即使沒有插入式的行為，與器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒有4種方法可以預防感染：

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責任編輯：羅嘉欣