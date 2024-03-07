樂極生悲丨41歲媽媽旅行回程機上突離奇死亡　女死者同事：孩子就是她的一切

【美國航空/眾籌/猝死/驗屍/加勒比海】美國一名41歲女子於上月與友人一同飛往加勒比海度假，豈料於返國的回程航班上卻突然嚴重不適。飛機更因此需緊急降落一座英屬小島，可惜，女子被緊急送院搶救後，最終返魂乏術，遺下2名子女。其家人對女子突然離世，感到相當難以置信，指女子生前十分健康，因此他們打算自行聘請醫生到小島上驗屍。

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根據外國傳媒報道，41歲女死者Stefanie Smith於2月24日和她的男友，還有另一對情侶友人，4人一同結伴前往加勒比海度假，無論出發前至當地度假時，Stefanie一直非常高興，完全沒有任何不適。直到她乘美國航空一航班返國時，身體卻突然不明嚴重不適，由於情況緊急，航班需緊急降落在英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands），不幸的是，Stefanie被送往當地醫院搶救後仍病逝。

Stefanie哥哥事後受訪表示，對她的離世感到十分驚訝，因為從她與家人分享的度假影片中，她一直未見異樣，且非常開心。由於Stefanie死因仍然有許多「未解之謎」，其家人表示正計畫自行安排醫生前往當地驗屍，結束後才會將遺體運回美國舉行喪禮。

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由於Stefanie亦是一位2孩之母，因此其友人在她身故後也在網上發起眾籌，為她的2名子女日後生活進行募捐。友人指，這兩名10多歲孩子就是Stefanie的一切，她每天為了孩子努力工作，確保他們都能生活無憂。據了解，2名孩子目前已交由生父和其他家人照顧。

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責任編輯：羅嘉欣