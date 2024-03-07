追逐名次｜學校考試才有第一跟考第尾之分 鄭丹瑞：出來社會努力做好第二

▲ 鄭丹瑞表示，出來社會才明白「努力做好第二也不錯啊」的道理。

「當你明白自己沒有可能做到你心目中的第一時，仍要努力向做到第二出發。」前輩智者曾經這樣提點過我。可能我當時年紀輕，比較衝動，資質也十分有限，不太明白前輩置者的提點。「要嗎不做，要嗎一定要做第一。」我心想。於是，轉眼就忘記前輩智者的話，努力朝着第一走。

走了好一大段令我頭破血流的碎石路後，才恍然大悟：學校考試，才會有考第一跟考第尾之分，但出到社會做事，才發覺根本沒有人有興趣跟我爭做第一。比我聰明的，不屑；落後於我的，適時轉到另一條是他強項的跑道上，飛馳狂奔。只有我還在原地踏步，癡心妄想要做第一。做不到，就發自己脾氣，質疑自己的能力：「難道我原來根本就不適合做這一行？」

「你適合，但你必須拿第一嗎？」前輩智者再一次溫馨地問我：「第二也不錯啊！因為走在前面的那個第一，就有壓力了，因為要經常回頭看着你追得有幾貼？他一回頭，腳步就會慢下來，你緊跟着他，目光就永遠向着前面，你威脅着他，他害怕你。」歲月的洗禮，讓我終於明白「努力做好第二也不錯啊」的道理。

今天，就連這個念頭也不再去追逐，因為名次是人家給的，評審的眼光各花入各眼，倒不如索性自己做自己的評審，自己給自己打分，告訴自己：人家贈興給我第一，我會受之有愧，反而即使位列第七、第八，那表示我仍然有進步空間，那就努力去做好，管他第幾？！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5