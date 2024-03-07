婚後事丨三太出動私伙客串貴氣如女皇　樊亦敏睇中4億豪宅為圈中富婆

▲ 「三太」樊亦敏客串演出《婚後事》。

TVB劇集《婚後事》近日熱播中，「三太」樊亦敏於今晚（3月7日）播出的第9集裡客串演出。樊亦敏於社交平台上載照片，樊亦敏回覆TOPick指她只客串一場，劇中飾演Gina (賴慰玲飾) 富婆好友。

見樊亦敏一身貴婦打扮，戴上藍鑽頸鏈和戒指，「三太」似乎又出動私伙拍劇，網民也留言大讚：「又美麗又貴氣的三太」、「高貴又有氣質嘅三太！」和「好似英女皇呀」。

婚後事丨三太：私下嘅我唔係闊太

樊亦敏對此說：「是私伙，不過當它道具便可，最重要襯出來靚，適合演一個闊太，私底下的我並非闊太，只是普通人一個。」

憑《愛．回家之開心速遞》中「三太」一角成功入屋的樊亦敏，戲裡戲外均是小富婆一名，某次出席劇集宣傳活動時，樊亦敏戴著炒債逾5百萬的Daytona Rainbow名錶，真的戴了一層樓上身。

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婚後事丨升格做愛馬仕VIP

樊亦敏不時出動珍藏Hermès包包拍劇，從其社交平台所見，她擁有不同款的Birkin和Kelly Bag，其中一個Hermès玫瑰糖果色Mini Kelly估債達30至50萬。

另外她已升格為HermèsVIP，她曾獲邀客製Hermès手袋，更晒出於專門店挑選手袋皮革、帆布和鈕扣款色！

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婚後事丨物業遍佈世界各地

事實上，樊亦敏可說是投資達人，早年於日本留學時已大手購入當地的單位，出道後曾一度返內地發展，拍攝不少經典劇集如《太極宗師》、《楊總正傳》等，成功吸金後於香港買樓投資，有傳其物業遍佈日本、東南亞和歐洲。

2022年9月被媒體發現，由數名地產代理高層陪同參觀壽臣山道西一個超豪宅項目，該市值逾4億元的獨立屋設有6個車位，該區環境優美、綠樹成蔭私隱度極高，非常適合藝人及富豪居住。

報道刊出後，不少網民也驚嘆：「估唔到樊亦敏咁有錢」、「樊亦敏簡直是低調中的奢華」等等。

除投資磚頭，她亦投資不同類型的產品，包括股票、車、首飾、手袋、貨倉、古董、陶瓷、名畫等。

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樊亦敏曾接受TOPick訪問，她直認喜歡收藏手錶，並認為最重要是實用，可以襯衫和不同場口，但強調並非生活奢侈的人。

問到她收藏多少隻手錶,她說：「沒有計算過，但長年以來都有一定的數量，起碼有二十多隻。但自己不是經常帶錶，因為要工作又經常做運動，所以買錶都是實用和不同功效為主。」

記者：游艾維

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