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再見‧枕邊人丨「李莫仇」張詩欣活癱瘓女騎師考演技　感激黃智雯馬德鐘幫忙入戲

娛樂 11:39 2024/03/07

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「李莫仇」張詩欣參演《再見‧枕邊人》。

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演TVB劇《再見‧枕邊人》，在前晚（3月5日）、昨晚（3月6日）情講到金長勝（羅天宇飾）帶顧晴天（黃智雯飾）探訪癱瘓女騎師鄧樂怡Joy（張詩欣飾），讓晴天憶起當年在印尼出意外後無助的自己，十分感觸，立志要寫好Joy的故事。

重新執筆的晴天，在前往馬術學校路上偶遇楊萬森（馬德鐘飾），二人一同訪問Joy的教練（李泳豪飾），勾起不少昔日回憶。Joy病情惡化，晴天決定要趕快替她完成有聲書，並找萬森合力完成，可惜未能趕及，Joy已離開人世。

有聲書試播當天，播出不少Joy於意外前的片段，包括騎馬、擦馬、做健身等，配合晴天的聲音導航，隔着屏幕也感受到這股正能量。

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張詩欣參演《再見‧枕邊人》。

睇劇本眼濕濕

飾演癱瘓女騎師Joy的演員張詩欣，憑《愛．回家之開心速遞》裏飾演「李莫仇」而為人認識，今次撇甩醜女形象演活癱瘓女騎師，演出相當有發揮。

詩欣受訪時透露當日得悉接演因意外後癱瘓的女騎師後，在網上搜尋大量相關資料，嘗試代入癱瘓病人的角度。

張詩欣參演《再見‧枕邊人》。

她坦言今次演出甚有難度：「難道在於點樣拿捏一個癱瘓病人嘅狀態，Joy只係剩低個頭可以郁，基本上長期瞓床。前期嘅Joy好勇於面對，後期知道自己病情惡化會有情緒，所以唔同時期，眼神、表情、語氣都有唔同。」

為更投入角色，詩欣於拍攝當日全程躺在床上沒有動：「塊面痕想𢯎要人幫，想轉身郁吓又唔得，個感覺真係好無助！」續透露收到劇本時已看到眼濕濕，其後再看更多關於騎師的經歷和故事，才發現當騎師並不容易：「再知道自己癱咗之後，我個心好噏，有諗如果我自己係咁嘅時候會點面對……」

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智雯幫助進入戲

《再見‧枕邊人》每集開首均有點題slogan，而前晚一集為「Follow your heart」，張詩欣認為Joy絕對是跟隨自己的心去做任何事：「因為當佢去外國玩馬術時，教練係反對，但Joy都決定放手一博。」

原本不懂馬術的張詩欣，獲公司安排上馬術課程，讓她可以寓工作於娛樂：「我好開心可以去學，騎馬係我一直以來都想學嘅嘢，今次個角色就畀咗機會我。」

她又大讚黃智雯和馬德鐘是很好的前輩，前者溫柔體貼，後者風趣幽默：「有一場喊戲，Mandy（智雯）好好，幫助我進入情緒；馬神（馬德鐘）好風趣，令到拍攝氣氛好舒服。」

《再見‧枕邊人》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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