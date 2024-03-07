米芝蓮2024｜香港7食肆上榜必比登推介名單 一文盡看7店特色美食【內附名單】
《香港澳門米芝蓮指南 2024》完整名單公布前，《香港澳門米芝蓮指南》宣布了本年度由米芝蓮評審員推薦的必比登推介名單。今年香港共有67間食肆入選必比登推介名單，在全新上榜的10間食肆中，7間位於香港，入選必比登推介名單的食肆，均以實惠的價格為客人帶來「物有 所值」的美食體驗。
7 間新入選必比登推介名單的香港食肆
1.An Choi
由夫妻二人主理的小店，亮黃色牆面、彩色膠椅、斗笠等都極具越南風情。菜單以 當地小吃為主，包括配料豐富的法包，也有每天轉換地域風格的越南粉。此外，姜公呂望烤魚 也值得一試，廚師在傳統上加以改良，以比目魚配上自製的發酵魚醬，風味獨特。雞蛋咖啡和 越南精釀啤酒充滿地方特色。如不欲排隊建議提早到埗。
2.祥興記 (尖沙咀)
入店必點的上海生煎包設有招牌、鮮蝦、麻辣、蟹粉等口味，皮薄餡滿，包底煎 得香脆，一口咬下湯汁流溢，鮮美可口。惟不設座位，客人可於店外的小桌站着享用。
3.Little Napoli
由入選餐廳調整為必比登推介食肆，餐廳的老闆來自意大利拿坡里，食材均由其 家鄉進口。薄餅即點即製，亦依照當地傳統，製成 13 吋大小，並放入由意大利進口的石窯以 400 度高溫烤烘，成品餅皮香脆，餡料多汁美味，其中以 Margherita 和微辣的 Vesuviana 口味較 受歡迎。同時供應炸意式餡餅、焗意式三文治等美食。
4.文苑飯莊
雖位於隱蔽的屋苑商場內，但開業不久已憑着優質粵菜吸引眾多食客捧場。廚師和服 務團隊濟濟一堂，均曾效力於其他知名同業。主打傳統粵菜，除了燒味、點心、海鮮，也提供 蛇羹和煲仔飯等時令菜式。金牌小炒王選用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等，口感豐富且鑊氣十足， 適合配搭美酒享用。燒味宜提前預訂。
5.生記
在搬遷後再度入選必比登推介名單。創立於 1976 年，一直供應傳統粵菜，於 2024 初遷至 新址，不變的除了親切的服務，菜單上依舊是一道道經典廣東美食，賣相毫不花巧，也不以豪華食材作賣點，卻見扎實的烹調功夫，令人回味無窮。當中，部分菜式如招牌古法鹽焗雞、上湯枸杞浸豬膶、家鄉缽仔焗魚腸等每天限量供應，建議預留。
6.生記滷味 (西環)
為今年新入選香港必比登推介名單的潮州滷水店，於 1998 年開業，選用來自潮 州的穀飼獅頭鵝，陳年滷水則加了十數種香料，醇厚甘香。店家每日放入掌、翼、肝、腸、腎 等部位慢火浸透入味。其中招牌鵝肉肉質緊緻，肉香十足。
7.兩姊妹涼皮有限公司 (旺角)
自 2023 年底遷至旺角後，今年再度入選必比登推介名單。餐廳加設 堂食座位，繼續提供多款川味小吃。招牌涼皮冰涼透心，配搭青瓜絲、芫荽、花生碎及秘製辣 醋，香辣可口，更可自選辣度，愛花椒者不妨選擇多麻。脆辣蓮藕丁也大受歡迎。
編輯：葉翠華