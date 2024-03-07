米芝蓮2024｜香港7食肆上榜必比登推介名單　一文盡看7店特色美食【內附名單】

▲ Ăn Chơi越南美食（u圖片）

《香港澳門米芝蓮指南 2024》完整名單公布前，《香港澳門米芝蓮指南》宣布了本年度由米芝蓮評審員推薦的必比登推介名單。今年香港共有67間食肆入選必比登推介名單，在全新上榜的10間食肆中，7間位於香港，入選必比登推介名單的食肆，均以實惠的價格為客人帶來「物有 所值」的美食體驗。

7 間新入選必比登推介名單的香港食肆

1.An Choi

由夫妻二人主理的小店，亮黃色牆面、彩色膠椅、斗笠等都極具越南風情。菜單以 當地小吃為主，包括配料豐富的法包，也有每天轉換地域風格的越南粉。此外，姜公呂望烤魚 也值得一試，廚師在傳統上加以改良，以比目魚配上自製的發酵魚醬，風味獨特。雞蛋咖啡和 越南精釀啤酒充滿地方特色。如不欲排隊建議提早到埗。

▲ Ăn Chơi越南河粉。（u圖片）

2.祥興記 (尖沙咀)

入店必點的上海生煎包設有招牌、鮮蝦、麻辣、蟹粉等口味，皮薄餡滿，包底煎 得香脆，一口咬下湯汁流溢，鮮美可口。惟不設座位，客人可於店外的小桌站着享用。

3.Little Napoli

由入選餐廳調整為必比登推介食肆，餐廳的老闆來自意大利拿坡里，食材均由其 家鄉進口。薄餅即點即製，亦依照當地傳統，製成 13 吋大小，並放入由意大利進口的石窯以 400 度高溫烤烘，成品餅皮香脆，餡料多汁美味，其中以 Margherita 和微辣的 Vesuviana 口味較 受歡迎。同時供應炸意式餡餅、焗意式三文治等美食。

▲ Little Napoli（fb圖片）

4.文苑飯莊

雖位於隱蔽的屋苑商場內，但開業不久已憑着優質粵菜吸引眾多食客捧場。廚師和服 務團隊濟濟一堂，均曾效力於其他知名同業。主打傳統粵菜，除了燒味、點心、海鮮，也提供 蛇羹和煲仔飯等時令菜式。金牌小炒王選用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等，口感豐富且鑊氣十足， 適合配搭美酒享用。燒味宜提前預訂。

▲ 文苑飯莊_蜜汁叉燒皇。（fb圖片）

5.生記

在搬遷後再度入選必比登推介名單。創立於 1976 年，一直供應傳統粵菜，於 2024 初遷至 新址，不變的除了親切的服務，菜單上依舊是一道道經典廣東美食，賣相毫不花巧，也不以豪華食材作賣點，卻見扎實的烹調功夫，令人回味無窮。當中，部分菜式如招牌古法鹽焗雞、上湯枸杞浸豬膶、家鄉缽仔焗魚腸等每天限量供應，建議預留。

▲ 生記飯店（fb圖片）

▲ 生記招牌菜。（fb圖片）

6.生記滷味 (西環)

為今年新入選香港必比登推介名單的潮州滷水店，於 1998 年開業，選用來自潮 州的穀飼獅頭鵝，陳年滷水則加了十數種香料，醇厚甘香。店家每日放入掌、翼、肝、腸、腎 等部位慢火浸透入味。其中招牌鵝肉肉質緊緻，肉香十足。

▲ 生記滷味 (西環)。（fb圖片）

7.兩姊妹涼皮有限公司 (旺角)

自 2023 年底遷至旺角後，今年再度入選必比登推介名單。餐廳加設 堂食座位，繼續提供多款川味小吃。招牌涼皮冰涼透心，配搭青瓜絲、芫荽、花生碎及秘製辣 醋，香辣可口，更可自選辣度，愛花椒者不妨選擇多麻。脆辣蓮藕丁也大受歡迎。

▲ 川味小吃。（fb圖片）

編輯：葉翠華