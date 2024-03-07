學童輕生︱中學生疑不堪校園欺凌　上課途中走出班房跳樓輕生

▲ 中學生疑不堪校園欺凌，上課途中走出班房跳樓輕生。（iStock圖片，非涉事學校）

學童輕生事件一宗都嫌多。台灣高雄一名中學男生在上課期間，向老師表明要去廁所後離開課室，遲遲未有回來，後來才發現他從教學大樓墮下，送院搶救後不治。有傳死者生前曾受欺凌，校方表示尚未知墮樓原因，將繼續調查事件。

最新影片：

綜合台媒報道，事發於本周一（4日）上午9時許，高雄警方接報，當地一間高職學校有人墮樓，隨即派員到場了解，發現一名男學生倒臥在血泊中，送院搶救後證實不治。

上課途中離開課室

根據警方調查，許姓死者17歲，為該校的高中二年級學生，他在上課途中，突向老師表明要去廁所，然後離開課室，遲遲未有回來，不久教學大樓傳出一聲巨響，校方發現死者從5樓墮下，據報當時有學生目睹事發經過。

警方表示現場未發現打鬥痕跡，並於頂樓樓梯間找到死者遺留的白色制服，且摺疊整齊。警方目前正進一步調查時間。

據校方表示，死者在校表現良好，個性溫和寡言，近期亦沒有異常或曠課的情況，目前尚未清楚死者墮樓的原因。

傳死者受校園欺凌

有台媒接獲民眾爆料，稱死者自高中一年級起便受到霸凌，呼籲校方徹底調查。校方回應，至今未收到霸凌通報或檢舉，表示繼續調查，並會全力協助家屬善後，以及為其他學生提供情緒輔導。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳