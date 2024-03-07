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SHINE成員丨徐天佑與太太從英國回流香港　40歲型男做身心靈療癒師開近百堂

娛樂 12:36 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

徐天佑做身心靈療癒師！

現年40歲的SHINE成員徐天佑，他在2022年3月到英國出席康城影展，與家人在英國團聚，也有在倫敦酒吧開騷。

日前，天佑在IG分享指：「2022年底英國返港，呢年算係我人生其中大轉變。」

【三聖邨的Little Mermaid】梁祖堯湯駿業邵美君化身美人魚　韋羅莎胡麗英徐天佑加盟

徐天佑做身心靈療癒師

天佑透露2022年是他人生的大轉變，並分享多張上堂、頌缽的相片，他寫道：

2022年底英國返港
呢年算係我人生其中大轉變
生活和自己想法都係
宇宙安排下開始咗第一班Reiki Lv1
轉眼年幾過去已經2024
啱啱星期日完成咗呢一站嘅最後一班Reiki lv 1
數數原來喺度教咗接近100堂靈氣班
嚟緊課堂就會移師去中環新工作室舉行
多謝所有學生
多謝你哋參與學習
多謝你哋全部嘅意見
等我可以改進
努力💪🏻
感恩🙏

而天佑也不時在IG分享水晶頌缽相關的帖文，又曾在去年10月的周國賢個唱中表演水晶頌缽。

在2022年11月，天佑透露自己親身寫課程內容：「我跟唔同地方嘅導師學過，佢哋嘅見解教法都有唔同，依家到自己教，所以決定重新寫過，將佢哋嘅知識結集再加埋自己嘅睇法，當然最根本嘅知識一定不能改動，但係我哋永遠唔能夠完全模仿到發現呢個能量療法嘅𦥑井先生，所以導師本身嘅見解係好緊要。」

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與黃又南組成樂隊SHINE

天佑在2002年與黃又南組成樂隊SHINE出道，推出多張唱片，最為人熟悉的代表作便是《燕尾蝶》。

其後，天佑便專注電影業的發展。他曾在韓國釜山電影節中獲獎，後亦有參與由奧斯卡最佳導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）執導的電影《世紀戰疫》（Contagion）。2012年，SHINE重組並在紅館上舉行演唱會。

在2020年，天佑在ViuTV劇集《二月廿九》首度擔正，飾演守護女主角Yeesa (吳海昕 飾)的Ryan，大受劇迷歡迎。

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撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂機構 娛樂人物職業 娛樂行業 徐天佑

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