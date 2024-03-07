肺栓塞｜27歲女頭暈氣喘入北區醫院一周後身亡　死前1症狀揭患肺栓塞【附肺栓塞8大症狀+10大高危因素】

【肺栓塞/多囊卵巢症/貧血/肥胖】慢性疾病隨時可誘發併發症而致命。本港一名女子因頭暈不適送院，起初診斷為貧血，豈料擬出院時再度頭暈氣喘送回病房。女子入院一周後因肺栓塞死亡，有醫生指出患肺栓塞高危因素，可根據不同症狀判斷病況嚴重性。

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頭暈氣喘送院診斷患貧血

本港一名27歲女子李凱盈患有地中海貧血症及多囊卵巢症，導致月經血量較多，容易引起血崩，平日上斜路亦容易氣喘。2020年到海洋公園遊玩時，因頭暈氣喘送院，當時被診斷患貧血及血壓高。醫生安排她輸血及注射鐵針等，並轉介她至婦科，原定留院3天後可出院，惟當天在藥房等候取藥時再次感到不適送回病房。

胸腔感染惡化至肺栓塞

女子隨後出現胸口痛，其母指當時女兒由病床走到洗手間已感氣喘無力，獲安排照X光檢查但沒有發現有肺栓塞跡象，懷疑是胸腔感染。女子病况急轉直下，翌日晚上再做電腦掃描，方才發現肺部有血塊，即使用上大量溶血劑亦無效，急救期間兩度心臟停頓，延至隔天凌晨不治。

北區醫院時任內科副顧問醫生余展榮在聆訊時解釋，胸腔感染有機會惡化成肺栓塞，當中以肥胖者肺部擴張不全的風險較高，因肥胖者較容易形成血塊。死者身高166厘米、體重103公斤，身材屬於略胖。

拆解肺栓塞成因

呼吸系統專科醫生張文達曾接受訪問時表示，肺栓塞是由於患者長時間靜止沒有活動，腳靜脈形成血塊，血塊流通至肺動脈後形成阻塞，「肺栓塞會造成咳血，當血液入到氣管並且凝固，就會造成樹狀血塊」。患者會出現胸口痛、氣促及咳血等病徵，情況嚴重有機會死亡。

肺栓塞8大症狀

中國醫藥大學附設醫院吳庭蕙醫生曾在《中亞健康網》撰文指出，當肺部血管產生栓塞，血流無法順利通過，灌流下降，就會產生氣體交換的問題。另外，隨著栓子阻塞的位置不同，影響到的區域大小不同，發生的嚴重程度也會有所不同。

最常見症狀：

呼吸困難、呼吸急促

較嚴重的症狀：

昏厥、低血壓、發紺（缺氧致嘴唇及其他黏膜呈現青色）

接近肋膜的小栓塞：

咳嗽、咳血、胸膜痛

肺栓塞最常見的是由下肢的靜脈栓子所致，以下綜合10大高危因素：

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1. 年紀大

2. 手術（如骨盆腔或骨折手術）、骨折、或外傷之病人

3. 長期臥床或久坐不動 (常見於搭乘飛機或火車)

4. 癌症或化學治療

5. 肥胖

6. 荷爾蒙療法、懷孕、產後、口服避孕藥等

7. 過去有深部靜脈栓塞或肺栓塞之病史者

8. 有吸煙習慣

9. 妊娠分娩

10. 靜脈插管之病人

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責任編輯：羅嘉欣