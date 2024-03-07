旅遊注意｜巴西爆登革熱疫情　逾120萬人染疫進入緊急狀態

▲ 巴西爆發登革熱疫情，逾120萬人染疫。

【旅遊/巴西/登革熱/疫情】巴西最近爆發嚴重登革熱疫情，其東南大城市聖保羅每10萬名居民就有超過300人確診，目前已造成逾120萬人染疫、31人身亡，近日衛生部宣布城市進入公共衞生緊急狀態，國內另外17座城市亦緊隨其後，宣布進入登革熱病情「緊急狀態」。巴西衛生部引用最新數據，指今年起巴西登革熱疑似病例已超120萬例，創下歷年以來同期新高，預料將對巴西經濟造成衝擊。

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綜合外媒報道，巴西東南部城市、人口達1,233萬人的聖保羅，最近登革熱相關病例直線飆升，目前已造成31人身亡。保羅疾病控制協調員Regiane de Paula引用數據指出，當地每10萬名居民就有約311宗病例，其中登革熱第一型、第二型發病率最高：

根據世界衛生組織（WHO）從確診病例中所得到的結論，我們正處於一場流行病之中。

據悉，該國登革熱病例數一般於3月底至4月初顯著增加，惟今年卻提前到1月開始。聖保羅大部分感染病例，集中在城市北部、南部、東部及西部地區，合共15個登革熱流行社區。隨著聖保羅近日宣布進入公共衞生緊急狀態，巴西熱內盧、聖卡塔琳娜在內等其他17座主要城市亦同樣宣布進入「緊急狀態」。

疫情達歷年來同期新高

巴西衛生部引用最新數據，指今年巴西疑似登革熱病例已超120萬宗，確診死亡個案達278宗，另有744宗目前正在接受調查，已創下歷年來同期新高，預料將會對當地經濟造成衝擊。

4類人易被蚊叮咬

台灣皮膚科主治醫生曾奕騰曾分享指，坊間所指「蚊子喜歡叮愛吃肉的人」，其實至今仍然沒有可信的研究定論，僅屬傳言、以訛傳訛；人體會吸引蚊子叮咬，主要是因為人體的表面溫度、二氧化碳排放量、氣味、生物體積、活動程度等因素，所以有4類人士容易受蚊子叮咬肆虐：

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4個方法驅趕蚊蟲

本港「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾接受訪問指，通常雌蚊才吸血，有些蚊種嗜吸人血，而有些則嗜吸動物血；蚊屬於一種病媒，常見的蚊傳疾病有︰瘧疾（Malaria）、登革熱（Dengue Fever）、日本腦炎（Japanese Encephalitis）。

蚊喜歡出沒在大型植物、積水、死水附近。蚊患問題視乎居住環境而受影響，如果附近有地盤、斬樹，或剪草等工程，可能會增加蚊蟲滋生，建議安裝蚊網，否則要保持門窗常關。鄭國鏗指，三帶喙庫蚊或多斑按蚊較常出現在近郊，大多數由門窗入屋；而市區出現的常見蚊子為白紋伊蚊。

Henry建議市民可循以下4個方法驅趕蚊蟲：

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責任編輯：羅嘉欣