走出傷痛丨李思林與家人朋友吃開年飯　籌備李玟出道30周年活動

▲ 李思林與朋友一起吃開年飯。

樂壇天后李玟去年離世，愛錫她的家人一步步從傷痛走出來，重新過新生活。與李玟感情要好的二姊李思林（Nancy）本月初生日，去年Nancy開生日會，李玟因做完腳部手術要在家休息未有出席，但都打視像電話給家姐。

【大笪地唱不停】李思林唱《我依然是你的情人》悼念妹妹 無奈感慨：人生無常

李媽媽精神不錯

不過自李玟離世後，Nancy不想再慶生，其一班好朋友非常有心，想借生日會當吃開年飯，可以多陪伴李媽媽吃飯。

當日大家一起切蛋糕及唱卡拉OK，雖然李媽媽看來較消瘦了，但精神很好，更有高歌一曲，相信天上的李玟最想見到其家人身體健康。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

為李玟舉行歌迷活動

今年是李玟出道30周年，Nancy正籌備去台灣和漢武舉行歌迷活動，今年亦會主力陪伴媽媽外，也會多參與慈善活動。



最新影片推介：林子善專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5