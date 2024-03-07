寵物友善丨Coast Coffee五星餐單　天后店設露天位歡迎毛孩同座

▲ Coast Coffee天后店是寵物友善餐廳。

分別在銅鑼灣和天后都有分店的Coast Coffee，是近期其中一間人氣打卡cafe，除了獨特的裝潢與舒適的環境，過去曾擔任五星酒店的大廚主理之多元化菜單，包括泰國菜及法國餐等，都帶來不少驚喜。

而天后店設在露天位置，都歡迎食客帶同寵物一同享受悠閒時光。

▲ 食客帶同寵物一同享受悠閒時光。

餐廳的菜式頗多選擇，人氣之選首推「西京燒銀鱈魚配椰菜花飯」，它以西京燒醬汁醃製的銀鱈魚，口感軟嫩，油脂肉汁甘香；椰菜花飯除了是粒粒分明的椰菜花粒，還淋上一層特製的椰菜花蓉，入口清爽，與油香豐富的銀鱈魚相映成趣！

另一推薦菜式是「香辣濃蝦汁蒜香扁意粉配虎蝦」，其扁意粉軟硬度適中，蝦汁鮮香濃郁，虎蝦肉質爽彈，確實有啖啖鮮味的口感。意粉結合濃濃海鮮的香氣，祕訣是用上大量鮮蝦熬製成濃厚蝦湯，絕對是大廚的心機之作。

▲ 香辣濃蝦汁蒜香扁意粉配虎蝦

必試芝士蛋糕

開業以來一直大熱的甜品「焦糖蘋果雙層芝士蛋糕」也是必試。香濃細滑的芝士，夾附著焦糖肉桂蘋果粒，餅底用上Lotus餅乾打碎而成，口感層次分明，令人難以忘懷。

▲ 焦糖蘋果雙層芝士蛋糕。

咖啡是店內招牌，誠意推介有Flat White，經過Head Barista努力鑽研與改良，其份量與味道都重新調教，與眾不同。

假如喜歡手沖咖啡，可以品嚐一杯Costa Rica，味道有點像香檳兼帶有一點巨峰葡萄的甜感。記者上次試飲的是一杯海鹽咖啡，滋味同樣令人難忘。

天后店

地址：天后天后廟道17號地舖

營業時間：一至日7:30am - 6:30pm

電話：56455732

銅鑼灣店

地址：銅鑼灣新會道4號地舖

營業時間：一至日 8am - 6:30pm

電話：56187145

記者:ERIC

