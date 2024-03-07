巴黎時裝周｜陳柏霖桂綸鎂巴黎時裝周合體　鐵塔下深情對望勾《藍色大門》回憶殺

▲ 陳柏霖桂綸鎂鐵塔下深情對望勾《藍色大門》回憶殺！

台灣藝人陳柏霖與桂綸鎂2002年合演電影《藍色大門》，兩人皆此而打開知名度，當年很多粉絲都渴望他們真的走在一起。

事隔多年後，去年底兩人終於再同框出席時尚活動，當時是二人久違了的合體，令粉絲們大感驚喜，紛紛勾起回憶殺，指兩人仍然很有CP感，叫他們要多合體，豈料他們冷不防近日再同飛巴黎出席時裝周，齊齊睇CHANEL騷，更連環「放閃」合照 ，令到網民直呼：「在一起在一起」！

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當日二人以「情侶裝」現身，桂綸鎂穿上CHANEL紅色斜紋軟呢套裝，外套是披肩設計，顯得高貴大方，而陳柏霖就穿上黑色斜紋軟呢西裝外套配黑褲，十分有型，而且網民都指他們凍齡，樣貌停留了在22年前，依舊登對！

他們亦樂於再次重聚，更似乎聽到了粉絲們的「訴求」，拍下了不少甜到漏的照片，包括在巴黎鐵塔下深情對望，當時兩位坐在對住巴黎鐵塔的餐廳內，陳柏霖情深甜笑望住女方；另一張則是兩人互相對望，桂綸鎂似害羞地掩嘴笑了，由於構圖美極了，引起網民暴動式留言：「畫面太美我不敢看！」還笑指男方眼中有愛。

還有一張照片是桂綸鎂將身體微微傾向陳柏霖，笑容如沐春風，陳柏霖則雙手插袋望實鏡頭，視覺上女方的頭頂貼住了他的下巴，十分親暱，難怪粉絲們充滿幻想空間！

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責任編輯：李惠儀