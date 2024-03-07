  • 20°C
香港時間 : 2024307日 (週四) 16:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎時裝周｜陳柏霖桂綸鎂巴黎時裝周合體　鐵塔下深情對望勾《藍色大門》回憶殺

娛樂 13:58 2024/03/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

陳柏霖桂綸鎂鐵塔下深情對望勾《藍色大門》回憶殺！

台灣藝人陳柏霖與桂綸鎂2002年合演電影《藍色大門》，兩人皆此而打開知名度，當年很多粉絲都渴望他們真的走在一起。

事隔多年後，去年底兩人終於再同框出席時尚活動，當時是二人久違了的合體，令粉絲們大感驚喜，紛紛勾起回憶殺，指兩人仍然很有CP感，叫他們要多合體，豈料他們冷不防近日再同飛巴黎出席時裝周，齊齊睇CHANEL騷，更連環「放閃」合照 ，令到網民直呼：「在一起在一起」！

點擊圖片放大
+7
+6

當日二人以「情侶裝」現身，桂綸鎂穿上CHANEL紅色斜紋軟呢套裝，外套是披肩設計，顯得高貴大方，而陳柏霖就穿上黑色斜紋軟呢西裝外套配黑褲，十分有型，而且網民都指他們凍齡，樣貌停留了在22年前，依舊登對！

他們亦樂於再次重聚，更似乎聽到了粉絲們的「訴求」，拍下了不少甜到漏的照片，包括在巴黎鐵塔下深情對望，當時兩位坐在對住巴黎鐵塔的餐廳內，陳柏霖情深甜笑望住女方；另一張則是兩人互相對望，桂綸鎂似害羞地掩嘴笑了，由於構圖美極了，引起網民暴動式留言：「畫面太美我不敢看！」還笑指男方眼中有愛。

還有一張照片是桂綸鎂將身體微微傾向陳柏霖，笑容如沐春風，陳柏霖則雙手插袋望實鏡頭，視覺上女方的頭頂貼住了他的下巴，十分親暱，難怪粉絲們充滿幻想空間！

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜收藏逾百年歷史古董音樂盒　沈慧林道出每一台背後的動人故事

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：李惠儀

相關文章

玩味設計｜CHANEL推出皮革瀏海頭飾　網民：Fashion嘅嘢識條頭髮
10:25 2023/12/15
玩味設計｜CHANEL推出皮革瀏海頭飾　網民：Fashion嘅嘢識條頭髮
明星穿搭｜被譽為最適合穿香奈兒的男人　細味男神朴敘俊的Chanel穿搭
14:13 2023/12/27
明星穿搭｜被譽為最適合穿香奈兒的男人　細味男神朴敘俊的Chanel穿搭
時尚配搭｜嚴選10款可愛毛毛手袋　陪你暖笠笠出席跨年派對
18:46 2023/12/27
時尚配搭｜嚴選10款可愛毛毛手袋　陪你暖笠笠出席跨年派對
名牌手袋｜CHANEL 3月加價15%？　盤點5大保值手袋款式
13:48 2024/03/01
名牌手袋｜CHANEL 3月加價15%？　盤點5大保值手袋款式

你可能感興趣

玩味設計｜CHANEL推出皮革瀏海頭飾　網民：Fashion嘅嘢識條頭髮
10:25 2023/12/15
玩味設計｜CHANEL推出皮革瀏海頭飾　網民：Fashion嘅嘢識條頭髮
明星穿搭｜被譽為最適合穿香奈兒的男人　細味男神朴敘俊的Chanel穿搭
14:13 2023/12/27
明星穿搭｜被譽為最適合穿香奈兒的男人　細味男神朴敘俊的Chanel穿搭
時尚配搭｜嚴選10款可愛毛毛手袋　陪你暖笠笠出席跨年派對
18:46 2023/12/27
時尚配搭｜嚴選10款可愛毛毛手袋　陪你暖笠笠出席跨年派對
桂綸鎂 時裝服飾 CHANEL 巴黎 時尚

最高瀏覽

癌症殺手丨29歲男子與妻同患肝癌　醫生：或與飲水習慣有關
癌症殺手丨29歲男子與妻同患肝癌　醫生：或與飲水習慣有關