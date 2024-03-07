遺產分配︱爺爺過身留$497萬遺產　5孫女只分$500怒告法庭判決出爐

▲ 爺爺過世留497萬遺產，5孫女僅分$500，一怒之下告上卻被判遺產分配非常合理。（istock圖片）

家人離世，不少人都會因遺產分配而發生爭吵，處理不好的話更會被告上法庭。英國一名爺爺離世後留下價值50萬英鎊（約497萬港元，下同），這筆巨額遺產幾乎全部留給兒女，而5名孫女每人僅分到50英鎊（約500港元，下同），面對如此少額的分配，她們決定告上法庭，觸發起一場家庭糾紛，最後法官因1原因，指出爺爺的決定非常合理。

最新影片推介：

綜合英國傳媒報道，91歲退休軍人沃德（Frederick Ward Snr）於2020年過世前，將近50萬英鎊財產，包括一棟價值45萬英鎊的公寓，全數留給子女，惹孫女不滿沒有被分配到一筆理想的遺產，引發子孫遺產糾紛。

沃德原先希望將遺產分給3個孩子，但其中一名兒子弗雷德（Fred Jr）於2015年去世，自此甚少與他們一家聯絡，關係逐漸疏遠。

沒照顧病重父親 落失分配巨額遺產資格

沃德生前告訴律師，他對弗雷德的5個女兒，即他的孫女非常不滿，因為她們在父親因肺部疾病三度住院期間，完全沒有探望和照顧他，所以2018年立下遺囑時便決定將大部份遺產留給另外2名子女。

5孫女只收到50英鎊遺產

爺爺去世後，5名孫女卡羅（Carol Gowing）、安吉拉（Angela St Marseille）、亞曼達（Amanda Higginbotham）、克莉絲汀（Christine Ward）和珍妮特（Janet Pett）每人只收到一個裝有50英磅的信封，一怒之下提起訴訟，指控伯父和姑母為了獨佔巨額遺產，說服爺爺更改遺囑，還聲稱爺爺在2018年時已經沒有能力立遺囑，應將當時的遺囑視為無效，又主張擁有三分一遺產繼承權。

爺孫關係疏遠 財產分配非常合理

高等法院近日裁定宣佈，沃德於2018年立下的遺產「完全合理」，因為他生前和孫女的接觸非常有限，而與子女關係緊密，感情非常好。

法官說明，孫女們可能以為，父親比爺爺早逝，爺爺應當將父親的那份遺產轉而分配給孫女，但考慮到她們與爺爺的關係疏遠，對於沃德將財產平分給在世子女的決定非常合理，最終駁回她們的指控。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳