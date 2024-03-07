利瑪竇丨王梓軒視松哥為恩師 劉松仁親談息影原因：身體比慾望重要

久違幕前演出多時的劉松仁，近日為再度重演並任導演的大型音樂劇《利瑪竇》 ，再度現身宣傳，早前跟男主角王梓軒（Jonathan）在訪問中，透露日後無意再作幕前演出，震驚不少忠實影迷。

松哥日前接受專訪，承認了當下確是想息影，自感大半生為演藝理想而服務，現在是想多想時間來注重健康。

以意大利神父、傳教士及學者利瑪竇在16世紀中國傳教事迹為故事的《利瑪竇》 ，於2019年及 2020年首演及重演後，相隔4年將三度公演，劉松仁繼續擔任藝術總監及導演（另一導演為黃俊達）。

過去幾年松哥雖曾有傳出中風、行動不便，甚至口齒不清等報導，但久休一段日子的他，精神奕奕再度受訪，已是直接粉碎坊間傳言。

▲ 松哥大讚王梓軒無得彈，笑言自己連外語對白都不識讀，怎能親身示範演技！（林宇翔攝）

松哥不希望傳媒把焦點放在他身體狀況上，他更想分享的是，近年放下工作全身投入參予這齣舞台劇的體會和得著。

視松哥為恩師

相隔4年，劉松仁跟王梓軒等一眾台前幕後再度聚首，說是仿如隔世太誇張，但這幾年間香港人各自經歷不同的考驗，能夠平平安安再見面，自然說不出的感慨。Jonathan坦言：「因為這幾年縱使沒有演出這舞台劇，但彼此會互相問候，也會出來見面，故感覺時間不是過了很久，好像昨日才見完一樣。」

他視松哥為恩師，在籌備演出期間，讓他得到許多人生養份。「4年前我還未認識松哥，但他找我演出時，不論甚麼規模，我都一定答應，排戲時第一次見面，大家在互相探索，抱著一份未知的心態，但經過兩次演出，彼此了解更多，今次再見到松哥，感到他的銳氣更強，對於想表達甚麼信息，有更強的想法。」

▲ 同樣久違現場演出的歌手陳潔儀，飾演女主角麥小妹。

松哥本身是虔誠天主教教徒，對於西方傳教士利瑪竇的生平，亦素有興趣，早在15年前已在構思著故事，但要真正去製作音樂劇，他坦言仍是新手，更自謙最初只是抱業餘心態做小型演出。「當時還在籌備故事期間，城市當代舞蹈團開始參予，他們覺得這個劇可以成為一個經典，並提出可以嘗試等文化中心的檔期演出，我們一聽到都嚇了一跳，如果坐不滿怎算？後來我覺得不要自損信心，就向文化中心出發，台前幕後也要調節心態，邁向專業舞台劇的水平。」

現世下更要謙卑

《利瑪竇》有宗教故事背景，松哥指出這劇不只給信徒看的，當中許多道理，對觀眾以至他本人，都會帶來許多領悟。「利瑪竇是由殖民地年代來中國，他可以放低身段，沒有覺得自己的東西是最好，去學習中華文化的語言和文化，這種謙卑和開放精神，值得所有人去學西，尤其現在這個年代更加重要，無論人和人、國與國之間，在不同價值觀的衝擊中，更加要好好認識這個人物。」

再度飾演利瑪竇的王梓軒，亦從演出中得到啟發。「大家常說普世價值，太平盛世時，觀眾才喜歡聽悲情歌，近年面對困難，勵志歌曲就多了；這個劇在2019年出現，可能便是當時大家所要的東西，到今年再度公演，相信也能有啟發人們的原因。」

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他用自身作例子：「這幾年，每個香港都經歷大大小小的困難，就看如何去克服、面對，當你想做一些事情，但可能不會看到回報，就要改變心態，更加要清楚自己的目標，要有更大的決心，當你受到試煉，自然會有所不同，我自覺現在的心態都有改變，當然比起松哥的修為，只是微不足道。」

松哥坦言近年人生觀有所改變，不單純因為傾注了心血在這舞台劇上，但有年紀的原因。「在人生不同階段，自然遇到不同的困難，你只能去適應、接受，4年前的我，跟今日的心態也不同，會更加成熟，看的不止是成果，而是享受那過程，有困難，讓它發生，再去克服，視之為上天的恩賜，讓我繼續有機會去學習新事物，這是當下的使命。」



曾跪求演員排戲

近年劉松仁常跟年青人作交流，若要比較，他覺得不同年代的人，抱持的初心都有不同。「以前我們那年代，社會氣氛不同，人們比較單純，對一件事好專心，好像拍電視劇，在我出道70年代麗的時期，拍劇就像舞台劇一樣，是整場戲去做，不會剪接，中間只是場景的轉換，但一場戲不會拍幾十個take，甚至現場有配樂人員，整個演出是完整的，那時演員都會早一日排戲，入廠時便棑機器走位，所有演員、攝影，以至臨記都不能錯，一錯便要重頭再來，所以你要好專注，一錯便會連累人，會被導罵，所以像一個集體成品，好有滿足感。」

他坦言現在年代不同，有它的好處，也有它的弊端，故要看自己如何去解決。「現在技術和製作方向不同，NG了便再來， 大家可接受出錯，故容易掉以輕心，但這不是誰的錯，是環境改變而成。」

▲ 已逾70歲的松哥，坦言已打算不再作幕前演出。(林宇翔攝）

劉松仁分享，他曾在一個劇集扮演蔡鍔，有一場戲講他在學校向學生教書，因為是群戲，故松哥希望能有整體的效果。「那場戲有好多對白，有幾十個演學生的演員，他們說排了一次就可以，我只好說現在覺得自己不行，我真的跪了在地上，希望他們可以陪我排多一次！」

松哥在演出上，對自我要求極高，他再分享：「我第一次去台灣拍劇時，一日要拍28場戲，我跟自己說，絕不能因為我而要NＧ，是有一點騷quali的心態，因為我是代表香港演員，絕不能丟架。」

他感慨道：「現在環境已不同，很多人只會想自己，而不是顧全大局，但你不能怪人，只好自己想辦法，讓別人更加積極，自己要多行一步。」

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人生不能重覆

劉松仁說過現在未必再作幕前演出，再問他是否真的有此打算，松哥淡然道：「應該會是。我以前一直在講，其實我不是好喜歡演戲，但性格是決定了一件事，便會好專心、投入去做好，但是否真的很喜歡，又未必是，演戲也是一種創作，而創作是好辛苦，別人找我當然會把它做好，但不會主動去尋找。」

松哥說近年減產，主要因為邀約機會少了，自己也有推演。「我不知是否叫要求高，但我會有要求，曾經有人找我客串一部戲，我看完劇本，問過想表達甚麼，之後提議可有甚塺地方修改，如果對方不想改，就不要找我，應該找相信他的人去演，如果我演一個角色，自己都不相信，一定會演得很差。」

▲ (林宇翔攝）

不少演員抗拒重覆角色，松哥解釋:：「因為人生也不能重覆，有人說25歲演過的角色，如果有機會重演便好，但那是不可能，因為25歲的青葱，就是當時的狀態，你過了便做不來，藝術要求的便是真，呈現那刻的感覺便最好。」

不過，他強調那是指大部分的商業性演出，放在劇場便有不同。「因為舞台觀眾要求的跟影視劇觀眾會不同，如大戲老倌，愈老去演年青就愈令人佩服，因為觀眾看的是功架、造手。」

身體比慾望重要

若問劉松仁，將來是否走向舞台劇之路，他坦言目前沒有這個追求。「我現在面對的是另一個層次，年青時為了滿足不同的慾望，便用身體來作付出，如捱夜、貪吃，不應該食的都食，用身體來服務慾望；過了許多年，肉體開始不行，就發覺開始要做些事，好像老婆一樣，你經常奴役她，終有一日會離開你，所以現在我專注服務於自己身體，比其他慾望更重要。」

▲ 利瑪竇於 16 世紀到中國傳教，憑藉信念和勇氣，開闢了一條新路。（林宇翔攝）

松哥又笑言：「他們好錫我，（製作上）盡量不驚動我，不會太累，我在遠遠望著，提出意見，現在是只服務身體為優先。」

王梓軒指松哥其實很喜歡行山，所以健康是很好的，而他也在對方身上，感受到許多人生智慧。「今年自己其中一個改變，是明白當演員，不止鏡頭前要好，人生規劃也要做得好，因此在鍛練身體，注意飲食，這樣對自己和對世界的理解也會提升。現在每天都有一個小時是留給自己，可能是做冥想、祈禱、進修，這些東西儲下來，可以貢獻在劇本上， 心靈智慧，在外表上看不到，但希望別人在表演上能夠看得到。」

記者:陳家昌