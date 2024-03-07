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【減肥】浸大中醫：「青蒿琥酯」減肥作用較部分西藥更佳　半年後展開人類臨床試驗

社會 12:14 2024/03/07

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浸大中醫學系發現，治療瘧疾的中草藥「青蒿素」之衍生物「青蒿琥酯」，於小鼠和獼猴上有一定減肥作用，減肥效果甚至較兩種減肥藥更佳。團隊正籌備人類臨床試驗，預料藥物需5-10年才可面世。

研究給予小鼠高脂飲食8星期後，再接受為期2星期的治療，發現小鼠減少食物攝取近3成、體重下降約1成。獲治療小鼠累積進食及體重，均較安慰劑組別低；猴子治療約兩星期，體重亦出現至少5%減幅。

團隊發現，小鼠獲安排每次200毫克青蒿琥酯的治療18日後，體重控制甚至較兩種減肥藥，二甲雙胍（200mg)、以及利拉魯肽（100mg)更佳。

研究團隊指，於移除一種名為GDF15之食欲調節激素後，並不會有減肥作用。相信是「青蒿琥酯」含有關激素，並透過腦幹神經元發送訊號抑制食慾。

浸大中醫藥學院副教授王凱亮表示，部分減肥藥可致腸胃道副作用、血壓上升等副作用，但「青蒿琥酯」血液化驗結果中，並沒有嘔吐、神經毒性、以及胃腸道併發症，預料可為病人提供新治療選擇。不過王亦表示，「青蒿琥酯」對未有超重的小鼠未見減肥作用，而青蒿素減肥作用則不及青蒿琥酯。

王表示，「青蒿琥酯」普及程度高，相信如研發成藥物，製造成製作成本低廉。另外研究發現，小鼠及猴子胰島素抵抗及血糖亦有改善，料對糖尿病及脂肪肝有改善。

研究團隊預料，一年後會有人類臨床試驗結果出爐，至於研發藥物則需較長時間，料需5-10年。王凱亮提醒，雖然研究顯示「青蒿琥酯」可以減重，不過減肥仍然以控制飲食及適時運動為佳。

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記者：陳展棋

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