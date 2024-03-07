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愛心外傭︱港媽遇上好姐姐盡心照顧訓練　嚴重智障女兒5歲終學懂走路

家事百科 13:18 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

育有嚴重智障女兒的港媽，遇上好姐姐為女兒訓練，終在5歲時學會走路。

【外傭/好姐姐/港媽/嚴重智障/特殊兒童/正能量/好人好事】好人好事值得讚！有港媽在網上群組公開表揚好姐姐，她育有嚴重智障及行動不便的特殊女兒，在好姐姐的悉心照料下，女兒在5歲時終於懂得走路，而港媽都因此可以放心重投職場做全職工作，日前好姐姐在香港出嫁，港媽為了報答對方的恩情，落手落腳幫忙佈置好場地。

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港媽在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發文，大讚姐姐是「萬能全能靚女超人」，不單英文好、有常識，有愛心，更非常勤力，有時港媽都不忍姐姐太操勞，叫對方休息一下。

好姐姐︱港媽可重投職場

而最令人感動的是，姐姐盡心盡力照顧好港媽的女兒，在工作的5年間，由特殊幼兒中心到小學，長期陪伴上學訓練及在校內餵食。更與港媽一同出入醫院複診，加上每星期都會獨自帶小朋友做物理治療，聽從物理治療的意見，返家繼續幫小朋友練習，終於女兒在5歲時懂得走路。港媽說:

所有認識我哋嘅家長、老師、社工、主任、治療師、朋友，無一不讚姐姐真係超級好，超愛錫我女，對其他特殊小朋友一樣好有愛。

因為有好姐姐照顧女兒，港媽可以重投職場，做全職工作，「冇佢我冇可能返出來全職，冇可以做到咁多家長義工活動。」

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好姐姐結婚︱港媽幫忙佈置報恩

而日前好姐姐在港結婚，港媽與兩位好友落手落腳簡單佈置場地報恩，港媽感動地說：

見到姐姐可以settle down，好開心，希望佢老公好好愛錫佢。

而姐姐婚後離職，不過仍為港媽找到信得過的姐姐頂替她，更會幫手培訓，港媽說：「佢同老公講咗一定要搞掂我女，新姐姐上手佢先會離開。咁好姐姐去邊度搵呀？」

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責任編輯：王明芳

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