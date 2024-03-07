遊日注意｜日本現「10年一遇」病毒料將爆發性流行　專家：甚少人有免疫力

▲ 日本爆發10年一遇級別的乙型流感病毒。

【日本/東京/旅遊/櫻花/流感/甲型流感/乙型流感】日本迎來櫻花季，相信不少人已經準備動身飛去當地賞櫻。然而有消息指，東京近期流行乙型流感，流行程度已超越甲型流感，專家稱更已達到「十年一遇」級別，預計數字將會持續增加，有爆發性增長風險。

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日本爆發乙型流感潮

綜合外媒報道，今年2月東京一家診所檢測出22名乙型流感感染者，直到3月，該診所乙型流感感染人數已增至72人。報道亦指出，乙型流感在去年12月只有零星感染數字，然而在今年2月2日至11日期間，就發現每間醫療機構平均接收23.9名流感患者，其中超過60%為乙型流感感染，換言之，平均每間醫療機構就收治了約15名乙型流感患者，可見現時日本正處於新階段流感高峰期。

伊藤王子神谷內科外科診所院長伊藤弘道則表示：

我不記得近年來乙型流感病例曾增加到這種程度。這種情況恐怕會導致流感感染人數以爆發式增長。

她補充指，乙型流感向來流行性不高，故大多市民都沒有具備對抗乙型流感的免疫力，所以更加容易感染，尤其是兒童。

有二次感染風險

報道指出，乙型流感和甲型流感病徵相似，包括高燒、咳嗽、關節痛和喉嚨痛等，伴隨嘔吐、腹瀉等消化系統症狀，不過乙型流感發病速度較慢，故大眾容易忽視而延誤就醫，同時增加傳播機會。

伊藤弘道透露，去年12月主要流行甲型流感，而近期則改以流行乙型流感，它們雖然同為流感，但曾感染甲型流感的患者，其免疫力對乙型流感卻是無效，故此仍然有二次感染的風險，提醒市民務必要多加注意。

對此她認為未來日本會出現的2大情況：

每個人可能在這個冬天感染2次流感。

免疫力較差的兒童，感染後有機會傳染給家長，而家長將病毒帶到職場，形成了惡性循環，而日本將會出現「爆發性流行」。

她提醒大家，「溫差變化大」和「乾燥天氣」助長了乙型流感病毒爆發，市民務必要勤洗手、戴口罩及避免與感冒症狀的人密切接觸，保障個人及他人健康。

季節性流感8類高危人士

衞生防護中心發言人曾表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。當中，同時患上流感與新冠毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。

家庭醫學專科醫生趙志輝曾受訪指出，流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

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責任編輯：羅嘉欣