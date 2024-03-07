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星二代學校｜陳柏宇大女讀2間學校擬加國升學　創價幼稚園畢業學費全年幾多？

升學教育 13:27 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

陳柏宇5歲大女陳羿辰（Abigail）在創價幼稚園畢業，一家人陪大女拍攝畢業相。

歌手陳柏宇的大女陳羿辰（Abigail）不經不覺已經5歲，向來就讀2間學校的大女Abi，已完成創價幼稚園的課程。早前模特兒太太符曉薇（Leanne）於社交帳號分享一家人陪大女拍攝畢業相，大女Abi興奮地抱起細女，大晒溫馨，不少焦點卻落在畫面背後的爸爸陳柏宇身上。

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踏入畢業季，早前模特兒太太符曉薇（Leanne）於社交帳號分享一家人陪大女拍攝畢業相，已經5歲的大女Abi身穿創價幼稚園的畢業袍，興奮地抱起細女Audrey，網民紛紛指家姐越大越靚。

大女Abi興奮地抱起細女，大晒溫馨。（相片來源：IG@leannefu_1027）

而另一焦點卻落在背後的爸爸陳柏宇身上，畫面正好捕捉到爸爸在後面「掛住食」，而太太符曉薇附上一張自己拗腰認真地影相的照片，有網民留言：「陳生掛住食，你能耐真強大」，符曉薇亦回覆網民，「佢如果唔係掛住食嘢，我要照顧多一個 。佢同的小朋友玩到癲咗。搞到啲小朋友影相都玩到癲咗！」

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Jason親解女兒返兩間學校原因

陳柏宇曾接受TOPick訪問解釋為女兒安排讀讀兩間學校的原因，絕非為催谷女兒。Abi由K1一直就讀香港創價幼稚園半日班，另外逢星期一、三、五半天返ABC Pathways School的英文班，打好英文基礎，並學習與不同人士相處。

自Abi去年完成ABC的課程後，已轉校升讀加拿大國際學校（CDNIS），幸好上了英文班近2年打好英文底子，讓女兒銜接上國際學校也不怕英文語境。因此，Abi過去分別就讀香港創價幼稚園下午班和加拿大國際學校（CDNIS）。

在去年暑假，陳柏宇和太太安排女兒Abi入讀當地的暑期班體驗，與同學一齊玩波波池、平衡木、做勞作等，與當地小孩相處融洽，為Abi日後加國升學鋪路。

自Abi去年完成ABC的課程後，已轉校升讀加拿大國際學校（CDNIS）（相片來源：IG@leannefu_1027）

創價幼稚園學費全年約2千

Abi就讀的香港創價幼稚園（Hong Kong Soka Kindergarten）為九龍塘熱門學校。學校以「人本教育」為辦學宗旨。為幼兒建立一個愉快、開放和多元化的學習環境，並提供一個全面、均衡及適切的課程，讓兒童能發揮他們無限的潛能，為社會培育具備創造價值能力的人才。

校方參與「免費優質幼稚園教育計劃」，2023-2024年度扣除政府資助後，所有課程包括：幼兒班、低班及高班，學費每期為192元，全年學費僅2,112元，分11期繳交，相對私立名牌幼稚園性價比高，深受家長歡迎。

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責任編輯：王明芳

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