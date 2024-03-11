代糖陷阱丨研究指1周飲2公升代糖飲料　心臟病風險激增20%易中風

【代糖/熱量/英國研究/心臟/中風】不含熱量的代糖健康風險爭議愈來愈大！繼患癌爭議後，外國有研究亦表示，含有添加糖或人工甜味劑的飲料可能會增加心臟病的風險，從而增加中風風險。

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根據3月5日美國心臟協會網上刊登的最新研究，研究團隊對20多萬名年齡介乎於37歲到73歲之間的參與者進行了近10年的追蹤，發現每周飲用代糖飲料超過2公升（約８杯）的人，罹患心房顫動風險比不喝飲料的人高出20％，而每周飲用2公升含糖飲料者的患病風險則增加了10％。由此可得出，代糖飲料對心臟的危害遠超含糖飲料。

相比之下，每周飲用1公升不加糖純果汁的人，其心房顫動的風險則降低了8％。心房顫動是心律不整的一種，會使中風風險提高5倍。

研究主要作者王寧薦醫學博士指出，儘管相關研究還無法明確判斷含糖飲料和代糖飲料導致心房顫動的因果關係，但基於上述發現，他還是建議人們盡可能減少或避免人工甜味劑和含糖飲料的攝取。

不要輕率地認為低糖、低熱量的代糖飲料很健康，因為它們明顯可能對健康造成危害。

代糖「阿斯巴甜」列為2B類致癌物

事實上，世衞轄下的國際癌症研究機構，從去年7月便宣布將常用於無糖可樂和香口膠等的人工代糖「阿斯巴甜」（Aspartame）列為「第2B類致癌物」，指透過對人類和動物的研究發現有限度證據，顯示阿斯巴甜可能與肝癌有關，但未有評估人類攝取多少阿斯巴甜才會構成風險。

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責任編輯：羅嘉欣