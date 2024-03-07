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職安真漢子丨 吳浩康1歲半兒子撑撑感染腺病毒　暖爸Deep趁空檔做陪玩專員

娛樂 13:47 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

「職安真漢子」吳浩康（Deep）是一位暖爸！

「職安真漢子」吳浩康（Deep）近日成為網民新寵，這位顧家暖爸一洗昔日的負面形象！Deep為賺錢打4份工，並需在早上6時多、天未光時已出門前往地盤工作，再加上早前開騷兼不時接受訪問，幸福地享受忙碌的生活！

不過，Deep也相當著緊親子時光，最近1歲半兒子「撑撑」感染腺病毒，相信他與太太郭思琳也相當心痛。

幸福一家丨郭思琳陪吳浩康走過低潮　Margiela獲網民讚旺夫

吳浩康趁空檔做陪玩專員

早前，郭思琳在IG限時動態中上載撑撑臥床的相片，指囝囝已連續發燒4天。之後，她就上載一張Deep笑得開懷地抱著撑撑的相片，並寫道：

最近撑撑中咗腺病毒，搞到雙眼感染到連眼膠都出埋......婆婆擔心到請假照顧我地（哋）兩個病人...

困獸鬥咗幾日，帶咗撑撑落公園曬太陽，咁啱爸爸訪問前嚟到十幾分鐘陪撑撑玩一陣，你睇~個傻豬幾唔捨得爸爸要走。

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Deep為兒子放工飛奔回家

Deep曾在IG限時動態記錄其一日的地盤工生活，他在放工後馬上趕回家，也只為陪伴兒子！

從他分享的IG限時動態所見，他看著兒子「撐撐」時「笑到見牙不見眼」，又向兒子單眼，一副「有仔萬事足」的模樣！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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