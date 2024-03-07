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怪獸家長︱前港姐李天縱要求3歲女學琵琶　懶理網民批評安排返2間幼稚園

育兒資訊 13:43 2024/03/07

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前港姐李天縱要3歲女學琵琶，安排返2間幼稚園被批怪獸家長。

36歲前落選港姐李天縱於2018年與內地導演唐寅結婚，並誕下女兒Amber。她早前透露，計劃讓準備升讀K2的女兒一天讀兩間幼稚園，惹來網民批評為怪獸家長，但依然「企硬」。李天縱最近又分享，為求入讀心儀小學，安排女兒學習琵琶，再次引來熱議。

最新影片：

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要求3歲女學琵琶

李天縱周一（4日）於小紅書發文，指香港要求小朋友小學前學習一項樂器，由於其母親曾是東方歌舞團的琵琶演奏家，再三考慮後，決定用用琵琶啟蒙，「三歲，先摸琴，對琴產生興趣，多看姥姥（外婆）彈，每天二十分鐘足以」。

她分享女兒跟外婆學彈琵琶的影片，可見外婆捉著Amber的手教導，而Amber戴上手指套，抱著琵琶撥弦，彈得有板有眼，期間亦露出笑容。

3歲的Amber跟外婆學習琵琶。（小紅書截圖）

安排日讀兩間幼稚園

李天縱於2011年參選《香港小姐競選》而加入TVB，2022年參加《香港小姐再競選》而備受關注，去年出演劇集《隱形戰隊》，李天縱飾演的古思更成為觀眾焦點。成為媽媽後，李天縱沒有放棄事業，同時亦有注重女兒發展。

她1月在社交平台透露，指女兒即將升讀K2，已為她報讀了兩間幼稚園，並考慮再為女兒多報一間幼稚園，希望用盡整天時間學習，甚至專門換七人車，讓女兒在車上面換校服吃飯和午休。

懶理網民批評

當時不少網民都批評李天縱是怪獸家長，認為令女兒太累，失去休息時間，「有無諗過小朋友需要休息同玩嫁？放學仲要做兩間幼稚園功課！適應兩間學校！你自己有無試過返完早班返夜班？」。

面對網民的批評，李天縱依然「企硬」，直言「下午在去玩兒一會就下課了，我覺得比下午在家浪費時間強百倍，因為小寶寶在學校更有意義，能接觸小朋友，能接觸社會，能溝通」。

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責任編輯：王明芳

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