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特殊病例｜真天選之人？　男子打足217劑新冠疫苗全無副作用

健康資訊 13:41 2024/03/07

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德國一名62歲男子打足217劑新冠疫苗，卻未曾出現任何副作用。

【新冠疫苗/新冠病毒/副作用/免疫】真天選之人？德國一名62歲男子在29個月內自行注射多達217劑新冠疫苗，卻沒有出現任何相關副作用，亦從未感染新冠病毒，神奇經歷令當地大學醫科團隊邀請他參與研究，並於3月發表結果。不過研究人員就指出，雖然接種疫苗並未對男子的身體造成不良影響，但他屬於個別案例，絕對不建議大家過度接種。

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綜合外媒報道，該名男子在2021年6月至2023年11月期間，私下購買和注射217次新冠疫苗，等於平均每4天注射一次。當地政府得悉事件後，一共蒐集他注射134次、8種不同種類疫苗的證據，並以欺詐罪提出起訴，但最終罪名不成立。而其餘83次注射，則是男子在研究過程中自行向研究人員報告。

有關男子的消息經報道後，愛爾朗根-紐倫堡大學主動聯絡男子，並邀請他一同參與研究、進行各種試驗，男子對此十分感興趣，因此亦非常配合地提供血液及唾液樣本。研究結果於周一（4日）在英國傳染病學期刊《刺針傳染病學》（The Lancet Infectious Diseases）上發表。

根據研究結果，研究人員發現男子雖然接種217劑疫苗，但並未出現與疫苗相關的副作用，亦沒有任何感染新冠病毒的紀錄；而在他持續注射疫苗的同時，其免疫系統亦有繼續對後續劑量做出反應，令他得以保持健康。不過研究人員就指出，這名男子只是個別案例，目前缺乏更多研究提供具體的結論，亦絕對不建議其他人仿效男子的做法，過度注射疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 疫苗 副作用 新冠肺炎 傳染病 德國

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