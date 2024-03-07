怪獸家長｜退休後上門教幼稚園學生做視藝功課 前老師嘆：家長要保證拿A

▲ 《反起跑線聯盟》劇照

馮姑娘是美術課老師，退休後以為她會周遊列國享受人生，沒料到她會比未退休前更忙，約她茶敘都要多番改期遷就。

「你哋唔知咩？馮姑娘係紅牌阿姑嚟㗎！」友人揶揄，她只有苦笑。

原來，馮姑娘轉任為上門授課的美術老師，對象是幼稚園學生。起初她只是玩票性質，一星期教三、兩個學生，也許是她為人有耐性又富愛心，口碑傳開了，她的學生愈來愈多，日前幾乎每天都要出差，還要趕場教不同學生。

「唉好辛苦㗎，我真係唔想教咁多，但係又推唔到。」她在訴說時，手機響起，聽她細聲談話時，眉頭緊皺，掛了綫後，她嘀咕：「唉，呢位家長又話要加鐘嘞！」

「哈哈，人家重金禮聘，馮姑娘真係富貴逼人來呀！」哄堂大笑。我則好奇的問：「我啲孩子以前喺參加畫班嘅，乜依家流行私人單對單教畫畫咩？」

馮姑娘呷一口咖啡，歎了一口氣回答：「邊有呢種餘裕呀，家長係急搵我救亡呀，好似剛才嗰位家長話個仔要交一份創作功課俾學校，咪急召我去搞掂囉！」

原來馮姑娘的功用不僅教小孩畫畫，而是幫忙做好學校的指定功課，並保證要拿A，譬如是立體金字塔、舊報紙造成一棵樹、絲帶造成的一盆花，又或是廢物造成的裝置等等。

眾人的下巴齊跌下：「吓？幼稚園學生三至五歲咋喎，點會識做咁複雜嘅勞作呀？」「原意係爸媽同子女合作嘅親子習作，但係啲爸媽咁忙，又無耐性，咪寧願花錢請外援囉！」

學校的要求超乎小孩的能力，家長的要求就只要拿「A」，這是教育的原意嗎？

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